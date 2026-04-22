Se derrumbó la economía: Milei empató su récord negativo y febrero fue el peor mes desde la pandemia

La actividad económica se derrumbó 2,6% en febrero respecto a los niveles de enero, una caída solo registrada en diciembre de 2023 y que significa el peor balance intermensual desde la pandemia del coronavirus. Además, la economía también se redujo frente al mismo mes del año anterior al registrar una baja del 2,1%.

De acuerdo al último informe del Indec, el estimador mensual de la actividad económica (EMAE) registró una baja del 2,1% en términos interanuales y una caída del 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada. Desde abril de 2020 (-15,7%) que no se registraba una caída de esta magnitud respecto al mes previo, solo igualada por el desplome de diciembre de 2023 (-2,6%), también bajo el gobierno de Javier Milei.

Caída de la economía: qué explica el derrumbe

En la comparación con el mismo mes de 2025, siete sectores presentaron caídas interanuales. Los descensos más significativos se observaron en la industria manufacturera, con una contracción del 8,7%, y en el comercio mayorista, minorista y de reparaciones, que retrocedió un 7%. Entre ambos sectores restaron 2,2 puntos porcentuales al resultado general del indicador.

En contraste, ocho de los sectores que integran el EMAE mostraron variaciones positivas. Entre ellos, se destacaron Pesca, con un crecimiento del 14,8%, y Explotación de minas y canteras, que avanzó un 9,9%.

Este último sector, además, fue el que más contribuyó al resultado interanual del EMAE, seguido por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que registró un incremento del 8,4%. En conjunto, ambas actividades aportaron 0,8 puntos porcentuales a la variación total. Es decir, sin el impulso de actividades primarias, la caída hubiera sido aún peor.

Qué dijo Luis Caputo ante el colapso de la economía

En paralelo a la difusión del índice oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en la red social X y señaló que "más allá de la baja puntual de febrero", la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, "siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1%". Y agregó: "Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida".

Por último, recalcó que en 2026, el mes "contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general".