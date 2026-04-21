Pese al ajuste de Gobierno nacional, el gobernador Kicillof refuerza el presupuesto del SAE

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió fortalecer su red de contención social con una batería de medidas que incluyen un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una suba del 25% en programas sociales y la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios. La decisión se inscribe en un escenario marcado por la retirada del Estado nacional y la presión financiera sobre las provincias.

La gestión de Axel Kicillof avanzó con estos incrementos con el objetivo de sostener la cobertura alimentaria y social en todo el territorio bonaerense, en medio del deterioro de los indicadores sociales y la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, subrayó que "la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria".

Uno de los ejes centrales de la medida es el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes. La inversión mensual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones, lo que implica un incremento del 30% y un presupuesto anual de $553.910 millones.

Refuerzo del SAE y mayor inversión

El objetivo es garantizar desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas, lo que consolida al SAE como una herramienta clave dentro de la política social bonaerense. En paralelo, la Provincia decidió duplicar la asistencia alimentaria a los municipios mediante el refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE).

Esta medida apunta a fortalecer la respuesta directa en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias, lo que amplia la cobertura en los sectores más afectados. El paquete también incluye un aumento del 25% en distintos programas sociales. Desde abril, se incrementa la inversión en Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS).

A partir de mayo, el ajuste alcanzará a Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses, mientras que desde julio se extenderá a políticas destinadas a personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI. Con estas actualizaciones, la inversión anual en programas que alcanzan a sectores vulnerables superará los $182.000 millones.

Reclamo por el financiamiento nacional

En este contexto, Larroque advirtió sobre el fuerte desfasaje en el financiamiento nacional. "Hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico. Además, mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones", afirmó.

El ministro también detalló que, mientras en 2025 se solicitaron $130 mil millones y se giraron $77 mil millones, para 2026 se pidieron $177 mil millones y se prevén apenas $80 mil millones, sin cronograma de pago. Frente a este escenario, la administración bonaerense decidió sostener el sistema con recursos propios, en una estrategia que busca contener el impacto social del ajuste y garantizar la continuidad de políticas clave en el territorio.