Está basada en un libro argentino y es protagonizada por su autora: la película que arrasa en HBO Max

Tesis sobre una domesticación es un filme argentino que arrasa en HBO Max.

HBO Max tiene entre sus filmes más vistos a una película argentina que resonó en los últimos meses. Estrenada originalmente en el Festival Internacional de Cine de Chicago el 19 de octubre de 2024, la coproducción argentino-mexicana Tesis sobre una domesticación es furor en la plataforma.

La película llegó a las salas comerciales de Argentina el 1 de mayo de 2025. Bajo la dirección de Javier van de Couter, la obra traslada a la pantalla la novela homónima publicada en 2019 por Camila Sosa Villada, quien además asume el rol protagónico junto a un elenco integrado por Alfonso Herrera, Carlos Cano, Adriana Ferrer y Susana Varela.

La narrativa se centra en la vida de una reconocida actriz teatral que contrae matrimonio con un abogado mexicano. Juntos emprenden el camino hacia la adopción de un niño de seis años con VIH, motivados por el deseo de consolidar un núcleo familiar propio. A través de este proceso, el filme explora las complejidades del entorno afectivo y las proyecciones personales de sus protagonistas frente a las estructuras sociales.

En paralelo, el relato utiliza la retrospectiva para abordar el retorno de la actriz a su comunidad de origen. Este viaje físico y emocional a su pueblo natal marca el reencuentro con su pasado, sus amistades y sus familiares desde su nueva identidad. La cinta profundiza en los contrastes entre su presente profesional y personal y las raíces que la formaron, ofreciendo una mirada íntima sobre la pertenencia y la construcción de la propia historia.

Camila Sosa Villada.

Otra opción argentina para ver en plataformas

Bajo la autoría y dirección de Juan José Campanella, la película Parque Lezama se consolidó en 2026 como una de las piezas fundamentales de la comedia dramática nacional. Este largometraje representa la traslación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima, la cual tiene su raíz original en la pieza I'm Not Rappaport, creada por Herb Gardner en 1985.

El relato se centra en el vínculo entre dos hombres de edad avanzada que comparten sus tardes en un banco del tradicional parque porteño. A través de diálogos que oscilan entre el humor ácido y la reflexión profunda, la trama explora temas como la vejez, la resistencia frente al paso del tiempo y la capacidad de fabulación como herramienta para enfrentar la realidad.

Esta producción permite llevar a la pantalla grande la dinámica y la sensibilidad que caracterizaron a la versión teatral, manteniendo la esencia de sus personajes principales. Con esta adaptación, Campanella reafirma su interés por historias que combinan el costumbrismo local con dilemas universales, logrando una conexión directa con la identidad y el paisaje urbano de Buenos Aires.