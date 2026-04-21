2x1 y 12 cuotas sin interés: cómo aprovechar importantes descuentos en audio

Lo que distingue a esta promoción de las habituales del mercado es que no impone combos predefinidos. El comprador elige libremente cualquier producto de la tienda y se lleva el segundo —de igual o menor valor— sin costo adicional. La financiación es de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago, con beneficios adicionales para pagos con débito o dinero en cuenta.

Qué incluye la promoción

La promo abarca toda la línea de audio de la marca, incluyendo los lanzamientos más recientes: el parlante portátil Frei gen2 con sistema estéreo y resistencia a salpicaduras, y los nuevos auriculares Bluetooth Pilot y Klassik, con conectividad multipunto y diseño orientado a sesiones prolongadas de uso.

Para quienes quieran aprovechar al máximo el beneficio sin tener que elegir desde cero, la marca sugiere una serie de combos armados. En la línea de audio cotidiano:

Frei gen2 + Auriculares Pilot: $165.000 o 12 cuotas de $13.750

$165.000 o 12 cuotas de $13.750 Frei chain + Auriculares Klassik: $156.556 o 12 cuotas de $13.046

$156.556 o 12 cuotas de $13.046 Auriculares Klassik + Earbuds Reis: $145.000 o 12 cuotas de $12.083

$145.000 o 12 cuotas de $12.083 Barra de sonido Holm + Frei gen2: $194.449 o 12 cuotas de $16.204

Opciones para gamers

El segmento gamer también tiene su lugar dentro de la promo, con equipos diseñados para mejorar la inmersión en el juego:

Micrófono VX320 + Auriculares VX700: $235.200 o 12 cuotas de $19.600

$235.200 o 12 cuotas de $19.600 Micrófono VX390 + Auriculares VX730: $445.999 o 12 cuotas de $37.166

$445.999 o 12 cuotas de $37.166 Sistema Kürbis cinema + Subwoofer SW10: $896.190 o 12 cuotas de $74.682

Para los más exigentes

La propuesta también alcanza a los equipos de alto rendimiento, con sistemas PA y parlantes de gama alta pensados para entornos profesionales o domésticos con altas exigencias:

Sistema PA TL600 + Parlantes Kugel gen2: $1.830.210 o 12 cuotas de $152.517

$1.830.210 o 12 cuotas de $152.517 Sistema PA TP15 + Sistema 5.1 Rein gen2: $1.566.880 o 12 cuotas de $130.573

$1.566.880 o 12 cuotas de $130.573 Sistema PA TP12 + Parlantes Fleck9 TWS gen2: $1.342.880 o 12 cuotas de $111.906

La promoción está disponible en shop.thonet-vander.com y en los locales físicos de la marca. Los precios pueden combinarse libremente más allá de los combos sugeridos.