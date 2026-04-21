Cuenta DNI: los descuentos que hay para el martes 21 de abril 2026

Cuenta DNI.

El calendario marca martes 21 de abril de 2026 y, en un contexto de recesión económica, Cuenta DNI no solo es una herramienta financiera, sino una política de Estado bonaerense que intenta amortiguar el impacto de los precios en la canasta básica.

La jornada de hoy es estratégica: se cruzan beneficios fijos con promociones específicas de martes que permiten planificar compras de stockeo. Para los jubilados y pensionados del Banco Provincia, la noticia es doblemente relevante, ya que el sistema de reintegros adicionales se activa con fuerza, lo que representa una diferencia sustancial en el ticket final respecto a quienes operan con otras billeteras virtuales del sector privado.

Descuentos de Cuenta DNI para este martes: mayoristas y jubilados

El plato fuerte de este martes es, sin dudas, el desembarco en Nini Mayorista. Con un 15% de descuento, el tope de reintegro se ubica en los $20.000 por martes y por persona. Es una cifra nada despreciable si se considera el volumen de compra familiar. Sin embargo, hay que leer la letra chica: el beneficio es exclusivo para pagos con dinero en cuenta desde la billetera digital y queda invalidado si se utiliza el QR de Mercado Pago o si el cliente registra mora con el banco.

Para los jubilados que cobran su haber en el BAPRO, se suma un 5% de reintegro adicional, con un tope extra de $5.000. En un contexto donde la canasta de la tercera edad es una de las más golpeadas por los aumentos en medicamentos y servicios, estos puntos extra son la diferencia entre llegar o no a fin de mes.

Cuenta DNI.

Libros, comercios de cercanía y universidad: otros descuentos para aprovechar con Cuenta DNI

No todo es comida. En un gesto que vincula el consumo con la cultura y la educación —dos pilares que hoy sufren el desfinanciamiento nacional—, las librerías adheridas ofrecen un 10% de descuento este martes, con la particularidad de que es sin tope de reintegro. Ideal para quienes necesitan renovar material de estudio o buscan refugio en la literatura ante la crisis.

Por otro lado, los comercios de cercanía y carnicerías mantienen su 20% de ahorro (de lunes a viernes), con un tope semanal de $5.000. También ofrece el 40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses o en comercios de Universidades, con topes de $6.000 por semana.

Beneficios en transporte y marcas destacadas con Cuenta DNI

Para los usuarios de Android que se mueven en transporte público, la tecnología NFC permite hoy un 100% de ahorro en viajes (tope mensual de $10.000), un alivio directo frente a los tarifazos en los boletos. El reintegro, eso sí, requiere paciencia: llega a la cuenta entre 20 y 30 días después.

Para quienes buscan un respiro recreativo, las "Marcas Destacadas" como Havanna, Lucciano’s o Grido ofrecen un 30% de ahorro. Con un tope mensual de $15.000 por marca, la aplicación permite acceder a esos consumos que, de otra forma, quedarían excluidos de cualquier presupuesto familiar promedio.