Día Mundial del Running: los beneficios de salir a correr para el cuerpo y la mente, según especialistas

Día Mundial del Running: los beneficios de salir a correr para el cuerpo y la mente

Cada vez más personas eligen salir a correr como pasatiempo y una forma diferente de entrenar. Se trata de una actividad accesible y práctica, que suele asociarse a beneficios de salud, desde el acondicionamiento cardiovascular hasta el bienestar mental. En el marco del Día Mundial del Running, celebrado cada 7 de junio, un médico del deporte explicó los beneficios del deporte y qué tener en cuenta antes de empezar.

¿Cuáles son los beneficios de salir a correr?

Una investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology determinó que correr, incluso solo entre 5 y 10 minutos al día y a baja velocidad, está asociado con una reducción del riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares.

(Foto: Freepik)

De acuerdo con el médico del deporte Carlos Ulloa, miembro del Consejo Consultivo de Nutrición de Herbalife, correr también puede aportar beneficios para la mente. “Además de ayudar a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y fortalecer músculos y articulaciones, correr también está asociado con la liberación de sustancias relacionadas con la sensación de bienestar y placer, contribuyendo incluso a un mejor descanso”, explicó el especialista.

En ese sentido, remarcó que varios estudios confirman que el running puede ayudar a la reducción de síntomas relacionados con la depresión y la ansiedad.

Cómo empezar a correr: los consejos para comenzar a hacer running

Cualquiera puede aprovechar los beneficios de salir a correr, pero quienes comienzan hace poco a hacerlo no deben arrancar necesariamente con largas distancias, sino alternar pequeños periodos de carrera con caminata. Esto ayuda a ganar una resistencia progresiva y a tener una adaptación gradual para evitar molestias y reducir el riesgo de lesiones.

Entre los consejos, el médico deportólogo señaló: “No es necesario comenzar corriendo rápido ni largas distancias. Lo más importante al inicio es crear constancia y respetar los límites del cuerpo”. Así, se puede empezar con entrenamientos de 20 a 30 minutos alternando 1 minuto de trote suave con 2 minutos a ritmo acelerado. La recomendación es repetir este ciclo durante el entrenamiento, sin preocuparse por la velocidad o la distancia.

Luego de algunas semanas, cuando el cuerpo comienza a adaptarse, las personas pueden avanzar a 2 minutos corriendo y 2 caminando, luego 3 minutos corriendo y 1 caminando, hasta lograr correr de manera continua y cómoda.

Otro punto importante es mantener un ritmo en el que todavía sea posible conversar durante la carrera, sin una sensación intensa de falta de aire.

Entre las claves al comenzar a correr, el especialista recomendó tener una hidratación y alimentación saludable (Foto: Freepik)

Entre las grandes recomendaciones para empezar a correr, el especialista aconsejó: