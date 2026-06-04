El fin del saqueo digital: el histórico botón de Google para bloquear a la Inteligencia Artificial

Fuente: WIRED.

Google comenzará a probar un nuevo control para excluir sitios de AI Overviews y AI Mode sin sacarlos de la búsqueda tradicional. Los sitios que opten por excluirse no recibirán tráfico ni impresiones desde funciones generativas de IA en Search. La medida, que arrancó en el Reino Unido en junio de 2026, se extenderá globalmente en las próximas semanas.

Por qué esto es histórico

Hasta hoy, la única forma de excluirse de los AI Overviews era también borrarse de toda la búsqueda de Google. Google-Extended, el token de robots.txt introducido en 2023, cubre el entrenamiento de Gemini y Vertex AI, pero no bloquea el flujo de AI Overviews, porque esas respuestas se construyen desde el índice de búsqueda regular. Los controles de snippets limitaban lo que Google citaba en los fragmentos destacados, pero aplicaban a toda la búsqueda, no solo a las funciones de IA. El nuevo interruptor resuelve exactamente eso: es específico para las funciones de IA y no toca el posicionamiento orgánico.

El contexto que empujó este cambio es la presión regulatoria. La Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido emitió una orden vinculante para que Google permita a los propietarios de sitios web impedir que su contenido sea utilizado en funciones de búsqueda con inteligencia artificial. La CMA lo calificó como un "hito mundial": la primera vez que una jurisdicción impone este tipo de control a escala regulatoria.

Cómo funciona el nuevo interruptor

El mecanismo es simple y no requiere conocimientos técnicos de robots.txt. La medida permite que los propietarios de sitios web utilicen un nuevo interruptor disponible en Google Search Console para optar por no aparecer en resultados generados por herramientas como AI Overviews, AI Mode o los resúmenes automáticos que aparecen en Google Discover.

El control es de dominio completo, sin granularidad por página. Es un opt-out que permite excluir todo el dominio de los AI Overviews. No hay granularidad por página ni por sección: o entrás o no entrás. Activar la opción no penaliza el SEO tradicional, según el comunicado de Google.

La contrapartida que hay que evaluar

Excluirse no es gratis. Quienes se excluyan dejarán de recibir impresiones y tráfico procedente de estas funciones basadas en IA. Con AI Overviews superando los 2.500 millones de usuarios activos mensuales y AI Mode con más de 1.000 millones, resignar esa visibilidad es una decisión significativa.

El balance depende del tipo de sitio: los medios de noticias suelen ganar al excluirse, recuperando parte de los clics tradicionales que el recuadro de IA absorbía —y esos suelen ser usuarios más calificados—. Los sitios de awareness pueden perder alcance.

Las nuevas métricas que llegan junto al interruptor

Google también lanzó un reporte de rendimiento generativo en Search Console. El reporte cubre impresiones, páginas principales que aparecen en respuestas de IA y desglose por países y dispositivos. La compañía también actualizó su guía de optimización para IA, señalando contenido único no genérico, experiencia de página e imágenes de alta calidad como los principales factores de visibilidad en funciones de IA.