Reforma laboral: la CGT y las CTA denunciaron a Milei ante la OIT y crece la amenaza de un nuevo paro general

Gentileza: CTA

Durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolla en Ginebra, las principales centrales obreras argentinas denunciaron presuntos incumplimientos de normas laborales internacionales y cuestionaron con dureza la reciente reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La presentación fue realizada por representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, por lo que la situación argentina quedó bajo análisis por la aplicación de los Convenios 81, 129 y 150, vinculados a la inspección del trabajo y la administración laboral.

Uno de los principales expositores fue Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, quien acusó al Gobierno de avanzar sobre derechos laborales históricos sin diálogo con las organizaciones sindicales. "En Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición", sostuvo el dirigente durante su intervención en Ginebra. Según planteó, las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 implican un "desmantelamiento sistemático" del modelo de relaciones laborales construido durante décadas. Sola apuntó especialmente contra la reglamentación de la reforma laboral realizada mediante el decreto 407, publicado recientemente en el Boletín Oficial. La normativa fija el alcance de distintos aspectos relacionados con la registración del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas, las desvinculaciones laborales y los trámites jubilatorios.

En paralelo, el también cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, aseguró que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales respecto del derecho de huelga y advirtió que las centrales no descartan profundizar el plan de lucha. "No se descarta un paro general", afirmó el dirigente, luego de las cuatro huelgas nacionales que la CGT ya realizó durante la gestión de Milei.

La CTA de los Trabajadores estuvo representada por Roberto Baradel, quien realizó una de las exposiciones más críticas contra las políticas laborales del Gobierno nacional. Durante su discurso, el dirigente sostuvo: "Cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva, limita el derecho de huelga y desmantela organismos encargados de garantizar derechos, no estamos frente a una simple reorganización administrativa. Estamos frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a asegurar el trabajo decente y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores".

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Los cuestionamientos a la reforma laboral

Las organizaciones gremiales sostuvieron que la reforma laboral fue impulsada sin una consulta efectiva a los sindicatos y alertaron sobre cambios que, a su entender, debilitan mecanismos históricos de protección para los trabajadores. Entre los puntos observados mencionaron la eliminación de sanciones vinculadas al empleo no registrado y la adopción de esquemas que priorizan la regularización voluntaria por encima de los controles estatales tradicionales.

Asimismo, remarcaron que informes previos de expertos de la OIT habían señalado observaciones relacionadas con la administración laboral y la participación de las organizaciones representativas en el diseño de políticas públicas. Las centrales también cuestionaron la falta de convocatorias regulares al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un organismo considerado clave para el diálogo social entre trabajadores, empresarios y Estado.