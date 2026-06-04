Entradas para los Early Bird del Lollapalooza 2027: precios y fecha de cuándo es

Lollapalooza se prepara para una nueva edición.

Lollapalooza Argentina ya confirmó su regreso para 2027 y volverá a convertir al Hipódromo de San Isidro en uno de los principales puntos de encuentro para los fanáticos de la música. La nueva edición se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo y marcará el 12° aniversario del festival en el país, consolidando una tradición que año tras año reúne a miles de personas alrededor de artistas nacionales e internacionales, experiencias culturales y propuestas gastronómicas.

Junto con el anuncio de las fechas, la organización puso en marcha la primera etapa de venta de entradas, destinada a quienes buscan asegurar su lugar antes de que se conozca el lineup oficial. Como ocurre en cada edición, la expectativa es alta entre el público, que suele responder rápidamente a las primeras preventas para garantizar su acceso a uno de los eventos musicales más convocantes de la Argentina.

Cuándo se ponen a la venta los Early Bird de Lollapalooza

La primera instancia de venta fue la denominada LollaFAM, destinada a quienes hayan asistido a al menos cinco ediciones del festival. Esta etapa comenzó este miércoles y permitirá acceder a los abonos antes que el público general.

Una vez finalizada la instancia exclusiva para LollaFAM, llegará el turno de los esperados Early Bird junto con la preventa para clientes Santander Visa. La venta comenzará el jueves 4 de junio a las 10:00 horas y estará disponible exclusivamente de manera online. Los clientes Santander Visa podrán acceder a la compra con la posibilidad de financiar el pago en hasta seis cuotas sin interés. Esta preventa especial estará vigente hasta agotar el stock asignado. Una vez finalizada, se habilitará automáticamente la venta general para todos los usuarios y con cualquier medio de pago disponible.

Los abonos del Lollapalooza Argentina 2027

3 Day Pass

Es el abono general que brinda acceso a las tres jornadas de Lollapalooza Argentina 2027 y permite disfrutar de todos los shows distribuidos en los cinco escenarios del predio. También incluye acceso a las propuestas gastronómicas de chefs y restaurantes, compra de merchandising oficial de las bandas y del festival, ingreso al Beergarden para mayores de 18 años y recorrido por los distintos espacios temáticos.

Entre ellos se destacan Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y el circuito de arte con intervenciones de artistas nacionales e internacionales. Además, los asistentes contarán con estaciones gratuitas de agua potable, posibilidad de alquilar lockers y entrada gratuita para niños y niñas menores de 10 años.

El evento reunirá a grandes figuras.

3 Day Pass Plus

Esta opción suma todos los beneficios del abono general e incorpora acceso a una zona exclusiva dentro del festival. Allí los asistentes encontrarán espacios de descanso con sombra, conexión wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes para seguir en vivo lo que sucede en los escenarios principales.

El sector también ofrece estaciones de carga para celulares, juegos al aire libre, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos gastronómicos y de bebidas, puestos exclusivos de hidratación, puntos de carga cashless y atención personalizada a cargo de un equipo dedicado.

3 Day Pass Lolla Lounge

Se trata de la experiencia más premium de Lollapalooza Argentina 2027. Este abono incluye acceso al exclusivo sector Lolla Lounge, ubicado con vista lateral a los escenarios principales del festival.

Los asistentes tendrán a disposición áreas de relax con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos, estaciones de carga para dispositivos móviles, espacio de glitter, sector de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial y estaciones de hidratación exclusivas. También contará con espacios recreativos al aire libre, puntos de carga cashless y atención personalizada durante toda la jornada.