El presidente Javier Milei escribió en un medio británico un artículo en el que dio detalles de su plan para convertir a la Argentina en un territorio fértil para que se multipliquen las empresas administradas por Inteligencia Artificial y con nula regulación del Estado. El Destape analizó su propuesta con uno de los software de IA más famosos, que alertó por "los riesgos reales" de una desregulación total y deslizó la posibilidad de "fraude, daños económicos, discriminación automatizada, seguridad informática o decisiones autónomas con consecuencias materiales".

En su artículo en el Financial Times, publicado con el título bajo el título "Argentina invita a la IA a liberarse", Milei planteó que la IA representa una transformación comparable a la Revolución Industrial y aseguró que los países que ofrezcan reglas más flexibles serán los que logren captar mayor número de empresas e innovaciones. "En primer lugar, el compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida", escribió el presidente.

El Destape le consultó al Chat GPT su posición al respecto de los postulados de Milei y la calificó como "ambiciosa y provocadora", aunque también contiene "varias apuestas muy fuertes que pueden ser discutidas". Si bien se opuso a la "regulación prematura" sobre la IA, cuestionó que la desregulación sea presentada como "un valor casi absoluto" y enumeró algunos "riesgos reales".

"Llama la atención la afirmación de que la IA debería permanecer 'sin regular'. Incluso aceptando que una regulación excesiva puede frenar la innovación, existen áreas donde los riesgos son reales: fraude, daños económicos, discriminación automatizada, seguridad informática o decisiones autónomas con consecuencias materiales. El texto no aborda esos problemas y presenta la desregulación como un valor casi absoluto", indicó Chat GPT tras la pregunta.

La visión "futurista" de Milei

Por otro lado, puso foco en que el Presidente plantea a la IA "no como una herramienta, sino como un futuro actor económico", lo cual señaló como una "visión futurista". "Esa es una diferencia conceptual importante. Muchas políticas públicas tratan a la IA como software utilizado por personas. Este texto, en cambio, imagina organizaciones donde la IA se convierte en el núcleo operativo de la empresa y el derecho debe adaptarse a esa realidad", detalló.

En esa línea, continuó: "Es una visión futurista, coherente en su estructura argumental y alineada con una filosofía económica de máxima libertad para experimentar. Su principal fortaleza es que intenta anticiparse a cambios que podrían ocurrir. Su principal debilidad es que presupone que los beneficios de esa libertad superarán los riesgos, algo que el texto afirma pero no demuestra".