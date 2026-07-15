Irán amenaza con bloquear más rutas marítimas y Trump ordena reanudar el bloqueo iraní

Un avión se prepara para aterrizar a bordo del USS George H.W. Bush, en un lugar desconocido, según una imagen fija publicada el 14 de julio de 2026

Por Enas Alashray, Tala Ramadan, Kanishka Singh ​y Samia Nakhoul

EL CAIRO/WASHINGTON/BEIRUT, 15 jul (Reuters) - El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha amenazado con cerrar "todos los demás corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y a sus aliados", ‌según medios de comunicación iraníes, después de que ‌Irán cerrara el estrecho de Ormuz y EEUU volviera a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes.

"Las exportaciones energéticas regionales o se comparten entre todos, o se niegan a todos", dijo el CGRI en un comunicado difundido el miércoles por la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

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Analistas han señalado que Irán ha estado dando a entender que podría recurrir a sus aliados hutíes en Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo, abriendo así un nuevo frente contra Washington y poniendo en peligro dos de las arterias energéticas ​más vitales del mundo.

Este estrecho paso ⁠conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, por donde transitan las exportaciones de petróleo saudíes y ‌una parte sustancial del tráfico marítimo mundial.

Un alto cargo hutí advirtió el lunes de ⁠que el grupo estaba dispuesto a cerrar el estrecho de Bab ⁠el-Mandeb —una medida que, según él, podría disparar los precios del petróleo hasta los 200 dólares por barril— si Arabia Saudita continuaba atacando Yemen, según un artículo publicado en la página web de la cadena iraní Press TV.

Las fuerzas ⁠hutíes lanzaron misiles contra Arabia Saudita tras acusar al reino de bombardear el lunes un aeropuerto ​bajo su control, rompiendo así una tregua de cuatro años en el conflicto entre ‌el reino y el grupo alineado con Irán.

Los hutíes ‌ya han demostrado que pueden paralizar el comercio mundial a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Tras ⁠el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, el grupo respaldado por Irán lanzó ataques contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo, afirmando que sus objetivos eran buques vinculados a Israel en apoyo a los palestinos.

La más reciente amenaza para el transporte marítimo mundial se produce un día después de que ​el ejército estadounidense ‌anunciara que había iniciado una nueva ronda de ataques "para seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Estados Unidos dijo que Irán había atacado siete buques mercantes durante la última semana, lo que provocó que una decena de tripulantes murieran, desaparecieran o resultaran heridos.

El ejército estadounidense informó a última hora del martes de que había atacado decenas de ⁠objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y en zonas costeras iraníes. La oleada de ataques duró siete horas, según indicó el Mando Central de EEUU en un comunicado.

"EL FIN DE LOS MALES DE ESTADOS UNIDOS"

El CGRI dijo el miércoles que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado hasta lo que describió como "el fin de los males de Estados Unidos". Antes de que comenzara la guerra en febrero, aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas pasaban por Ormuz cada día.

La Guardia Revolucionaria dijo que había atacado lo que describió como instalaciones de mando y control, logística, combustible ‌y equipamiento militar pertenecientes a la Quinta Flota de EEUU en Baréin, en respuesta a los últimos ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

También afirmaron haber incendiado y destruido lo que describieron como una instalación logística estadounidense en Mina Abdullah, en Kuwait, y que su fuerza aérea había atacado lo que describieron como una base estadounidense en Azraq, Jordania, dirigiendo sus ataques contra hangares de aviones. Señalaron que algunos de los ataques estadounidenses se habían lanzado desde bases ‌situadas en territorio jordano.

El miércoles por la mañana, la agencia estatal de noticias de Kuwait informó de que se había controlado un incendio en un emplazamiento que había sido blanco de ataques iraníes. No quedó claro de inmediato si el incendio se ‌produjo en el mismo ⁠emplazamiento al que se refería el comunicado del CGRI.

La defensa aérea de Jordania interceptó y derribó tres misiles balísticos que entraron en el espacio aéreo del país desde territorio iraní a ​primera hora del miércoles.

Las hostilidades entre Irán y EEUU se reavivaron la semana pasada, socavando una tregua ya de por sí frágil alcanzada en junio tras varios meses de combates que se han cobrado miles de vidas.

(Información adicional de las oficinas de Reuters; redacción de Michael Perry; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)