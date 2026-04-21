Nueva fecha y entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena 2026: precios y dónde comprar

Andrés Calamaro suma una fecha a sus presentaciones en Movistar Arena. (Crédito de foto: Andrés Calamaro)

El fenómeno de Andrés Calamaro no se detiene y suma un nuevo capítulo en su historia con el público porteño. Luego de agotar en tiempo récord las funciones previstas en el Movistar Arena durante 2026, el artista confirmó una cuarta fecha para el 8 de junio de 2026. La noticia llega tras el sold out de los shows del 26 y 27 de mayo y del 3 de junio, consolidando una seguidilla que ya se perfila como una de las más convocantes de su carrera reciente.

Andrés Calamaro consolida su convocatoria

La respuesta del público vuelve a ser contundente. Las entradas para las primeras tres fechas se agotaron en pocas horas, lo que obligó a sumar una nueva función. Con este cuarto recital anunciado, Calamaro reafirma su comunicación con la audiencia y su capacidad de movilizar multitudes, incluso en una escena musical cada vez más diversa. No se trata solo de nostalgia: su repertorio sigue encontrando eco en distintas generaciones que ven en sus canciones una identidad compartida.

Las localidades para el show del 8 de junio estarán disponibles desde el miércoles 22 de abril a las 13, a través del sitio oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de financiar en cuotas con tarjetas seleccionadas. Se espera, como en las ocasiones anteriores, una demanda que podría agotar rápidamente la nueva fecha.

Calamaro en su gira "Como Cantor". (Crédito: Andrés Calamaro)

“Como Cantor”: el espíritu de la gira

El regreso de Calamaro a Buenos Aires se enmarca en la gira “Como Cantor”, un tour que toma su nombre de una emblemática cita del Martín Fierro y que sintetiza una idea central en esta etapa del músico: el canto como forma de vida y punto de encuentro. Sobre el escenario, la propuesta pone el foco en la voz, las canciones y la conexión directa con el público.

El show recorre clásicos imprescindibles de su carrera, en un formato potente junto a su banda en vivo. Desde sus composiciones más icónicas hasta piezas que marcaron distintas etapas de su trayectoria, el repertorio funciona como un viaje emocional por la historia del rock argentino.

Este gran momento artístico no es casual. Durante 2025, Calamaro realizó más de 40 presentaciones en Latinoamérica y Europa, con paradas destacadas en escenarios multitudinarios. En 2026, la gira continúa por distintas ciudades y regiones, incluyendo Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata, Bahía Blanca y Montevideo.