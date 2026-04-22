La tendencia inesperada del invierno: transparencias en clave elegante.

Durante años, las transparencias estuvieron asociadas al verano o a looks nocturnos. Pero eso cambió, hoy son una de las tendencias más fuertes del otoño-invierno, tanto en pasarelas internacionales como en el street style argentino, donde se reinterpretan con capas, texturas y combinaciones más sofisticadas.

Según medios especializados, las transparencias “siguen dominando pasarelas, street style y red carpets” en 2026, aunque su uso exige equilibrio para no perder elegancia . A eso se suma que dejaron de ser solo provocativas para convertirse en un recurso estilístico versátil, que puede ir de lo sutil a lo audaz.

Cómo se llevan las transparencias en invierno

La clave de esta tendencia está en el contraste. En lugar de looks completamente translúcidos, el invierno propone jugar con capas y superposiciones con prendas opacas como tops o blusas transparentes sobre corpiños, bodys o lencería neutra, con abrigos, transparencias combinadas con sacos, tapados o sweaters para equilibrar lo sensual con lo funcional.

También se usan en detalles como mangas, escotes o paneles de tul para quienes buscan un guiño más sutil o con texturas, mezclar gasas o mesh con cuero, lana o denim para generar contraste visual.

En Argentina, figuras como Zaira Nara ya se adelantaron a la tendencia con looks que combinan transparencias y tonos oscuros, ideales para el invierno . También en eventos de moda locales, celebridades y modelos apostaron por transparencias, lencería a la vista y superposiciones como parte del dress code.

A nivel internacional, actrices y celebrities vienen impulsando el fenómeno con vestidos “efecto desnudo” o piezas translúcidas que mezclan sensualidad y sofisticación. Lejos de ser una moda pasajera, las transparencias se consolidan como un recurso cada vez más presente. Ya no se trata solo de mostrar piel, sino de construir looks con capas, contrastes y personalidad.