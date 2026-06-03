Aumentaron colectivos y subtes en Buenos Aires en junio 2026: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE

Los boletos de colectivo superan los $750

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a aumentar desde junio y las nuevas tarifas impactaron tanto en colectivos como en subtes. En este contexto, el saldo negativo de la tarjeta SUBE volvió a quedar en el centro de atención, ya que permite seguir viajando cuando la tarjeta se queda sin crédito disponible.

Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo de los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar $788,41 con SUBE registrada, mientras que en las líneas provinciales bonaerenses ascendió a $1.015,06. A su vez, el pasaje de subte aumentó a $1.558,54 desde el 1° de junio.

Cómo queda el saldo negativo de la SUBE en junio de 2026

A pesar de los aumentos registrados en el transporte público durante los últimos meses, el saldo de emergencia de la SUBE continúa sin modificaciones desde diciembre de 2024. Actualmente, los montos vigentes son los siguientes:

Saldo negativo de hasta $1.200 para colectivos, subtes y transporte fluvial.

Saldo negativo de hasta $650 para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Tren del Valle de Neuquén y lanchas del Delta.

Saldo negativo de hasta $480 para la línea Urquiza.

Aumento del transporte en junio

Para cuántos viajes alcanza el saldo de emergencia

Con los nuevos cuadros tarifarios, el alcance real del saldo negativo se redujo de manera significativa. En el caso del subte, el saldo de emergencia de $1.200 ya no alcanza para cubrir un boleto completo, ya que la tarifa pasó a ubicarse en $1.558,54 para los usuarios con SUBE registrada. En los colectivos de jurisdicción nacional, donde el boleto mínimo ronda los $728, el saldo negativo permite cubrir aproximadamente un viaje y parte de un segundo recorrido.

Para quienes utilizan trenes metropolitanos, el saldo negativo de $650 continúa siendo suficiente para afrontar más de dos boletos mínimos, mientras que en la línea Urquiza el monto de emergencia alcanza para cubrir un viaje completo y parte de otro.

Uso de la sube en CABA: para cuántos pasajes alcanza

Cuánto cuesta viajar en colectivo desde junio

Las tarifas para las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires quedaron establecidas de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $788,41.

Entre 3 y 6 kilómetros: $876,05.

Entre 6 y 12 kilómetros: $943,53.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.011,07.

En tanto, para las líneas provinciales y municipales de la provincia de Buenos Aires los valores son:

De 0 a 3 kilómetros: $1.015,06.

De 3 a 6 kilómetros: $1.141,94.

De 6 a 12 kilómetros: $1.268,80.

De 12 a 27 kilómetros: $1.522,59.

Más de 27 kilómetros: $1.790,06.

Subte: cuánto cuesta el boleto

El subte continúa siendo el medio de transporte más caro del AMBA. Desde junio, el pasaje para quienes realizan entre 1 y 20 viajes mensuales cuesta $1.558,54 con SUBE registrada. Las tarifas reducidas por cantidad de viajes mensuales continúan vigentes para los usuarios frecuentes, aunque el valor base sigue siendo el más elevado dentro del sistema de transporte metropolitano.