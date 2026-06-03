Boca va a fondo por un arquero que estará en el Mundial 2026: el refuerzo que quiere Riquelme

Boca va a fondo por un arquero que jugará el Mundial 2026.

Boca Juniors acelera en el mercado de pases para intentar quedarse con un arquero que estará en el Mundial 2026. El presidente del club, Juan Román Riquelme, considera que el club de La Ribera necesita un refuerzo en dicha posición luego de la grave lesión de Agustín Marchesín y del irregular rendimiento del juvenil Leandro Brey bajo los tres palos.

El elegido por estas horas es nada menos que Álvaro Montero, quien se quedó con la portería de Vélez Sarsfield y que estará en la Copa del Mundo con la Selección de Colombia. El "cafetero" de 31 años, 2 metros y 98 kilos desplazó del puesto a Tomás Marchiori, quien había sido titular en el "Fortín" campeón de la Liga Profesional en el 2024 con un muy alto nivel.

Álvaro Montero, el arquero de Vélez al que quiere Riquelme para Boca

Si bien todavía el mandamás del "Xeneize" debe definir al entrenador luego de no haberle renovado el contrato a Claudio Úbeda, la intención es fichar a un guardameta de jerarquía para encarar el segundo semestre. Una vez culminado el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, se intensificarán las gestiones por el gigante nacido en El Molino.

Antes de reclara en Liniers, pasó por Sao Caetano de Brasil, San Lorenzo en la temporada 2015-2016 (no jugó ningún partido oficial), Deportivo Cúcuta, Deportes Tolima y Millonarios de su país natal. Además del Seleccionado mayor, anteriormente se desempeñó en los combinados nacionales Sub 20, Sub 21 y Sub 23. Montero tiene un muy buen juego aéreo y grandes reflejos sobre la línea, aunque le cuesta bastante el juego por abajo y las salidas con los pies.

Álvaro Montero, colombiano de Vélez, interesa en Boca.

Los números de Montero en Vélez

19 partidos oficiales.

14 goles recibidos.

8 vallas invictas.

1 amonestación.

0 expulsiones.

0 títulos.

Los otros arqueros que suenan para Boca

Tomás Marchiori

El otro portero de Vélez no es un habitual titular para Guillermo Barros Schelotto y esto puede abrirle una puerta para atajar en Boca. Su vínculo con el "Fortín" se extiende hasta diciembre del 2028, pero suma muy pocos minutos. Ante la regla de poder reemplazar al arquero únicamente con un argentino del fútbol local asoma como posibilidad.

Gerónimo Rulli

El guardameta campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 está en carpeta para arribar en junio. El exhombre de Estudiantes de La Plata es uno de los pretendidos por la dirigencia a futuro y actualmente viste los colores del Olympique de Marsella de Francia hasta junio del 2027. Estará en la Copa del Mundo con Argentina.

Paulo Gazzaniga

El arquero argentino de 34 años nacido en Santa Fe ataja actualmente en Girona de España y es una de las alternativas para ocupar el puesto de cara al resto del 2026. Su fanatismo por Boca puede ser clave en las negociaciones y también sus declaraciones de hace tiempo cuando contó acerca de su sueño de jugar en el fútbol argentino y más aún en el "Xeneize". Un dato no menor es que su contrato con el club que milita en LaLiga culmina en junio del 2027.

Walter Benítez

“Existieron algunos contactos con la gente que maneja a Benítez. Hay buena relación con el representante, porque maneja a Santiago Ascacibar. Lo tantearon para ver cómo sería la salida del Crystal Palace”, expresó el periodista Luciano Cofano en Cuidemos el Fútbol (AZZ). “No hay negociaciones formales”, agregó. Un detalle más que interesante para conocer el estado del interés.

“Es un arquero que está en carpeta y que va a sonar fuerte en este mercado”, profundizó. Al parecer, se trata del apuntado. Hay que recordar que el arquero se incorporó hace poco al conjunto inglés después de quedar libre del PSV de Países Bajos. Por ende, su salida no va a ser nada fácil de llevar a cabo.