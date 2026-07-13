Varios premios Nobel figuran entre más de 200 expertos que piden medidas por impacto de la IA

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel sobre IA (inteligencia artificial) en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái.

Más ​de 200 científicos y economistas, entre ellos 15 premios Nobel e investigadores de ‌OpenAI, Anthropic y ‌Google, han instado a los gobiernos y a los líderes del sector tecnológico a crear con carácter urgente políticas e instituciones para hacer frente al impacto económico de la IA.

El lunes hicieron público un comunicado firmado conjuntamente ​en el ⁠que advierten que la IA podría provocar ‌una transformación económica mayor que la ⁠Revolución Industrial, pero en ⁠un plazo "mucho más breve", lo que plantea interrogantes para los trabajadores, las empresas y las instituciones ⁠públicas.

El comunicado insta a profundizar en la ​investigación sobre los impactos económicos ‌de la IA y ‌a comenzar a desarrollar las políticas e ⁠instituciones necesarias para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad y para gestionar riesgos como la pérdida de empleo a ​gran escala.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El ‌vapor, la electricidad y los computadores dieron a las sociedades décadas para adaptarse. La IA quizás solo nos dé unos pocos años", dijo Anton Korinek, ⁠profesor de la Universidad de Virginia.

"No podemos improvisar nuestra estrategia y nuestras instituciones en medio de la transformación; esperar a tener certezas significa llegar demasiado tarde".

Korinek, que se incorporó al equipo de investigación económica de Anthropic en marzo, organizó la ‌iniciativa junto con sus colegas economistas Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal y Tom Cunningham.

Entre los firmantes se encuentran la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el científico jefe de Google DeepMind, Jeff ‌Dean; el cofundador de Anthropic, Jack Clark; y miembros del equipo de investigación económica del desarrollador ‌del chatbot ⁠Claude.

Los premios Nobel Michael Spence, Daron Acemoglu y Simon Johnson, entre otros, ​también firmaron el comunicado.

Con información de Reuters