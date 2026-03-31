Una reconocida periodista se separó de su famoso novio: "Quilombo"

La relación terminó luego de tres meses de amor.

Yanina Latorre generó una gran repercusión en el mundo del espectáculo al anunciar una inesperada ruptura sentimental durante la emisión de Sálvese Quien Pueda. Rápidamente, generó expectativa entre sus compañeros y la audiencia antes de revelar la identidad de los protagonistas. "Los dos son famosos, tienen hijos, pero no en común", expresó la conductora en el inicio. También subrayó que tanto la información como la separación "va a traer quilombo".

El anuncio despertó inmediata curiosidad en el panel, ya que se trataba de una pareja muy conocida dentro del ambiente mediático y detalló que la separación se produjo recientemente y que el entorno cercano aún se encuentra procesando la noticia. Según explicó, el distanciamiento habría ocurrido hace apenas una semana, lo que sorprendió aún más considerando que hace unos días ambos fueron vistos compartiendo una cena familiar, situación que hacía pensar que la relación atravesaba un buen momento.

¿Qué pareja famosa se separó?

Minutos después, Latorre reveló que quienes pusieron fin a su relación fueron Chechu Bonelli y el polista Facundo Pieres. La confirmación generó revuelo no solo por la ruptura en sí, sino también por el historial amoroso del deportista.

Tras confirmar la noticia, Yanina Latorre contó que se comunicó directamente con el polista para verificar los datos. Según relató, fue el propio Pieres quien terminó confirmando la separación. Por su parte, Bonelli optó por mantener silencio y evitó responder las consultas del cronista del programa cuando fue abordada sobre el tema.

La conductora también reveló además que el deportista volvió a seguir en redes sociales a Zaira Nara, su expareja, un gesto que rápidamente alimentó comentarios y teorías entre los seguidores del espectáculo.