Chau a los tapados: las chaquetas que serán tendencia esta temporada de invierno 2026

Los tapados suelen ser los más elegidos para afrontar el frío, pero en esta temporada de invierno 2026 se imponen como tendencia en su lugar las funnel-neck jackets. Se trata de chaquetas con cuello alto, similar a las poleras, que ofrecen estilo y elegancia sin dejar de abrigar.
Por qué las funnel-neck jackets son tendencia este 2026
Las funnel-neck jackets se caracterizan por su cuello alto, envolvente y amplio que protege del frío y el viento, pero que suma un punto estético al abrigo y, además, estiliza la parte superior de la silueta. Ya que, a diferencia del cuello de tortuga, que es ajustado y se pliega, el funnel neck queda recto y estructurado, creando una silueta limpia y minimalista.
Estas chaquetas aparecen en 2026 con diferentes formatos: estilo bomber, como trench corto, chaqueta de cuero y hasta acolchonadas, lo que las hace versátiles para contextos casuales y más formales. La mayoría cuenta con cierres ocultos y líneas rectas. Además, son capaces de generar equilibrio entre funcionalidad y estilo, lo que la puede convertir en la protagonista del look o un gran complemento.
Cómo combinar las chaquetas funnel neck: los mejores looks
Versátiles y funcionales, las funnel-neck jackets pueden adaptarse tanto a looks casuales como más formales, todo depende de cómo se combinen. La clave está en jugar con las proporciones y los materiales para equilibrar el volumen del cuello y lograr conjuntos armónicos. Algunas opciones son:
1. Look para el fin de semana
- Funnel neck jacket en gris o beige
- Jeans rectos
- Crewneck oversize en blanco o crema
- Zapatillas chunky o Adidas Samba
- Tote bag de lona o nylon
2. Look de oficina: casual pero elegante
- Funnel neck jacket en tonos neutros
- Pantalón sastrero
- Camisa o polera fina
- Botas o mocasines
- Cartera estructurada
3. Salida de noche o cena minimalista
- Funnel neck jacket negra o de cuero
- Pantalón engomado o recto oscuro
- Top ajustado
- Botas de caña corta o stilettos
- Mini bag
4. Look sporty chic (fin de semana activo)
- Funnel neck jacket tipo puffer
- Calza o jogger
- Buzo o hoodie
- Zapatillas deportivas
- Riñonera
5. Estilo layering (para días fríos)
- Funnel neck jacket
- Sweater oversize debajo
- Jean wide leg
- Bufanda
- Botas chunky
6. Outfit urbano
- Funnel neck jacket
- Falda midi (puede ser de punto o satén)
- Sweater o top ajustado
- Botas altas o bucaneras
- Cartera chica
7. Viaje o escapada
- Funnel neck jacket liviana
- Pantalón comfy (tipo jogger o knit)
- Remera térmica
- Zapatillas cómodas
- Bolso grande o carry-on