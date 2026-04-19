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Chau a los tapados: las chaquetas que serán tendencia esta temporada de invierno 2026

Se trata de una prenda que logra combinar la comodidad y el estilo, sin dejar de abrigar. Cuál es. 

19 de abril, 2026 | 20.21

Los tapados suelen ser los más elegidos para afrontar el frío, pero en esta temporada de invierno 2026 se imponen como tendencia en su lugar las funnel-neck jackets. Se trata de chaquetas con cuello alto, similar a las poleras, que ofrecen estilo y elegancia sin dejar de abrigar.

Por qué las funnel-neck jackets son tendencia este 2026

Las funnel-neck jackets se caracterizan por su cuello alto, envolvente y amplio que protege del frío y el viento, pero que suma un punto estético al abrigo y, además, estiliza la parte superior de la silueta. Ya que, a diferencia del cuello de tortuga, que es ajustado y se pliega, el funnel neck queda recto y estructurado, creando una silueta limpia y minimalista.

Las funnel-neck jackets logran el equilbrio perfecto entre la comodidad y el estilo (Créditos: Altuzarra )

Estas chaquetas aparecen en 2026 con diferentes formatos: estilo bomber, como trench corto, chaqueta de cuero y hasta acolchonadas, lo que las hace versátiles para contextos casuales y más formales. La mayoría cuenta con cierres ocultos y líneas rectas. Además, son capaces de generar equilibrio entre funcionalidad y estilo, lo que la puede convertir en la protagonista del look o un gran complemento.

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Cómo combinar las chaquetas funnel neck: los mejores looks

Versátiles y funcionales, las funnel-neck jackets pueden adaptarse tanto a looks casuales como más formales, todo depende de cómo se combinen. La clave está en jugar con las proporciones y los materiales para equilibrar el volumen del cuello y lograr conjuntos armónicos. Algunas opciones son:

1. Look para el fin de semana

  • Funnel neck jacket en gris o beige
  • Jeans rectos
  • Crewneck oversize en blanco o crema
  • Zapatillas chunky o Adidas Samba
  • Tote bag de lona o nylon

2. Look de oficina: casual pero elegante

  • Funnel neck jacket en tonos neutros
  • Pantalón sastrero
  • Camisa o polera fina
  • Botas o mocasines
  • Cartera estructurada

Las funnel-neck jackets se deben combinar por textua y diseño (Créditos: Christian Vierig/Getty Images)

3. Salida de noche o cena minimalista

  • Funnel neck jacket negra o de cuero
  • Pantalón engomado o recto oscuro
  • Top ajustado
  • Botas de caña corta o stilettos
  • Mini bag

4. Look sporty chic (fin de semana activo)

  • Funnel neck jacket tipo puffer
  • Calza o jogger
  • Buzo o hoodie
  • Zapatillas deportivas
  • Riñonera

5. Estilo layering (para días fríos)

  • Funnel neck jacket
  • Sweater oversize debajo
  • Jean wide leg
  • Bufanda
  • Botas chunky

6. Outfit urbano

  • Funnel neck jacket
  • Falda midi (puede ser de punto o satén)
  • Sweater o top ajustado
  • Botas altas o bucaneras
  • Cartera chica

7. Viaje o escapada 

  • Funnel neck jacket liviana
  • Pantalón comfy (tipo jogger o knit)
  • Remera térmica
  • Zapatillas cómodas
  • Bolso grande o carry-on
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