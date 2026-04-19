Chau a los tapados: las chaquetas que serán tendencia esta temporada de invierno 2026 (Créditos: Jeremy Moeller/Getty Images)

Los tapados suelen ser los más elegidos para afrontar el frío, pero en esta temporada de invierno 2026 se imponen como tendencia en su lugar las funnel-neck jackets. Se trata de chaquetas con cuello alto, similar a las poleras, que ofrecen estilo y elegancia sin dejar de abrigar.

Por qué las funnel-neck jackets son tendencia este 2026

Las funnel-neck jackets se caracterizan por su cuello alto, envolvente y amplio que protege del frío y el viento, pero que suma un punto estético al abrigo y, además, estiliza la parte superior de la silueta. Ya que, a diferencia del cuello de tortuga, que es ajustado y se pliega, el funnel neck queda recto y estructurado, creando una silueta limpia y minimalista.

Las funnel-neck jackets logran el equilbrio perfecto entre la comodidad y el estilo (Créditos: Altuzarra )

Estas chaquetas aparecen en 2026 con diferentes formatos: estilo bomber, como trench corto, chaqueta de cuero y hasta acolchonadas, lo que las hace versátiles para contextos casuales y más formales. La mayoría cuenta con cierres ocultos y líneas rectas. Además, son capaces de generar equilibrio entre funcionalidad y estilo, lo que la puede convertir en la protagonista del look o un gran complemento.

Cómo combinar las chaquetas funnel neck: los mejores looks

Versátiles y funcionales, las funnel-neck jackets pueden adaptarse tanto a looks casuales como más formales, todo depende de cómo se combinen. La clave está en jugar con las proporciones y los materiales para equilibrar el volumen del cuello y lograr conjuntos armónicos. Algunas opciones son:

1. Look para el fin de semana

Funnel neck jacket en gris o beige

Jeans rectos

Crewneck oversize en blanco o crema

Zapatillas chunky o Adidas Samba

Tote bag de lona o nylon

2. Look de oficina: casual pero elegante

Funnel neck jacket en tonos neutros

Pantalón sastrero

Camisa o polera fina

Botas o mocasines

Cartera estructurada

Las funnel-neck jackets se deben combinar por textua y diseño (Créditos: Christian Vierig/Getty Images)

3. Salida de noche o cena minimalista

Funnel neck jacket negra o de cuero

Pantalón engomado o recto oscuro

Top ajustado

Botas de caña corta o stilettos

Mini bag

4. Look sporty chic (fin de semana activo)

Funnel neck jacket tipo puffer

Calza o jogger

Buzo o hoodie

Zapatillas deportivas

Riñonera

5. Estilo layering (para días fríos)

Funnel neck jacket

Sweater oversize debajo

Jean wide leg

Bufanda

Botas chunky

6. Outfit urbano

Funnel neck jacket

Falda midi (puede ser de punto o satén)

Sweater o top ajustado

Botas altas o bucaneras

Cartera chica

7. Viaje o escapada