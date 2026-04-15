Cadenas largas y aros grandes son los accesorios infalibles.

Con la llegada del frío, el sweater de cuello tortuga se impone como una de las tendencias del otoño-invierno 2026. Esta prenda no solo brinda abrigo extra, sino que suma un toque de sofisticación que renueva cualquier outfit de manera sencilla y elegante.

Olvidate de los clásicos escotes en V: el cuello tortuga aporta una silueta que estiliza y protege a la vez, convirtiéndose en la estrella indiscutida de esta temporada. Su diseño combina funcionalidad y estilo, ideal para quienes buscan comodidad sin perder elegancia.

Entre las tendencias que dominan este año, los tejidos gruesos y las siluetas amplias se llevan todas las miradas. Los materiales suaves como la lana, el cashmere y los puntos medios o gruesos, son los preferidos para garantizar abrigo y sumar textura a los looks.

Además, el sweater cuello tortuga se adapta a múltiples estilos: desde un outfit urbano y casual hasta uno más formal o relajado para el fin de semana. Esa versatilidad lo convierte en una pieza clave para atravesar los meses más fríos con practicidad y estilo.

En cuanto a colores, la paleta de este otoño-invierno 2026 privilegia tonos neutros y sofisticados. El borgoña, conocido también como bordó, se destaca como uno de los colores del año, junto con el marrón chocolate, el gris y el verde musgo, ideales para lograr combinaciones elegantes y atemporales.

La clave del éxito del sweater de cuello tortuga radica en su capacidad para generar múltiples combinaciones sin esfuerzo. Puede transformarse en la pieza central de un look moderno o complementar un estilo más clásico según las prendas que lo acompañen.

En definitiva, este sweater reúne abrigo, estilo y versatilidad, convirtiéndose en un aliado infaltable para quienes quieren enfrentar el frío con comodidad y mucho glamour durante el otoño-invierno 2026.

Los tejidos gruesos y las siluetas amplias dominan la temporada.

Los accesorios que mejor acompañan al sweater de cuello tortuga

El sweater de cuello tortuga es tan versátil que los accesorios correctos pueden potenciarlo aún más. La clave está en elegir piezas que complementen sin competir con la altura y textura del cuello. Tomá nota de estos infalibles.

1. Cadenas largas y colgantes. El cuello tortuga funciona como un lienzo vacío en el escote. Una cadena larga con un colgante sutil o varias capas de cadenas finas caen perfectamente sobre la lana o el cashmere, aportando brillo sin recargar. Evitá los collares tipo choker, porque compiten con el cuello y generan saturación visual.

2. Aros grandes o llamativos. Al tener el cuello cubierto, los aros se convierten en el foco de atención. Apostá por argollas grandes, aros colgantes o diseños geométricos. Si el sweater es de color neutro, animáte a aros en tonos vibrantes o metálicos. Si ya tiene textura o estampa, mantené los aros más sobrios.

3. Bufandas livianas (sí, con cuello tortuga). Aunque parezca contradictorio, una bufanda fina de seda o lana muy liviana anudada suelta sobre el cuello tortuga agrega una capa de color y textura sin volumen extra. Ideal para looks de transición o para sumar un estampado a un sweater liso.

4. Cinturón marcado en la cintura. Si tu sweater es oversize o de punto grueso, agregar un cinturón ancho sobre la prenda define la silueta y evita el efecto "bolsa". Suma estructura y un punto de interés extra al look.

El bordó, el chocolate y el verde musgo son los colores clave.

5. Reloj de pulsera con correa llamativa. Al quedar la muñeca al descubierto, un reloj con correa de color o textura (cuero marrón, metálica o incluso de tela) suma personalidad sin esfuerzo.