Ugly Green, el verde que será tendencia en el otoño-invierno 2026: cómo usarlo y combinarlo

El total look con distintas texturas es la propuesta más fuerte.

El ugly green, ese verde entre musgo, oliva oscuro y con un toque amarillento, llegó para quedarse como la gran estrella del otoño 2026. Lejos de ser un tono vibrante o tradicional, este color se destaca por su carácter ambiguo y casi “imperfecto”, que lo convierte en un aliado inesperado para quienes buscan un estilo más auténtico y moderno.

Con una base terrosa que lo hace fácil de integrar, el ugly green desafía los clásicos neutros como el beige o el gris, ofreciendo una opción con más profundidad pero sin resultar estridente. Es ideal para prendas clave como trenchs, pantalones sastreros o sweaters de punto, donde el color puede brillar sin competir con otros elementos del outfit.

La combinación infalible para llevar este tono con elegancia es mezclarlo con neutros clásicos. El blanco, negro, crudo, camel y gris potencian la versatilidad del ugly green y generan conjuntos equilibrados y sofisticados, perfectos tanto para el día como para la noche.

Algunas claves de estilo a tener en cuenta

Ugly green + camel: un dúo cálido y elegante

Esta dupla es la favorita de quienes buscan sofisticación sin estridencias. El camel aporta calidez y neutralidad, mientras que el ugly green suma carácter. Probá con un abrigo camel sobre un vestido o conjunto en verde, o invertí los roles: una campera ugly green con pantalones de lana camel. El resultado es un look chic, perfecto para la oficina o una salida diurna.

Ugly green + negro: moderno y urbano

El negro potencia la intensidad terrosa del ugly green y le da un giro contemporáneo. Ideal para looks urbanos con actitud: una parka verde con joggers negros y zapatillas blancas, o un sweater ugly green con cuero negro. Sumá accesorios plateados para un toque más moderno.

El ugly green no busca agradar a todos, y esa es su fortaleza.

Ugly green + blanco: fresco y luminoso

El blanco limpia y eleva al ugly green, alejándolo de cualquier sensación apagada. Una camisa blanca bajo un chaleco o saco verde crea un contraste nítido y relajado. En días más cálidos, un pantalón blanco con remera verde es una apuesta fresca y original.

Denim: el aliado relajado

El denim se convierte en el compañero ideal para bajar el tono del ugly green y darle un aire más descontracturado. Una camisa o parka ugly green combinada con jeans azul medio o lavado vintage genera un look canchero sin esfuerzo, manteniendo la armonía con la paleta otoñal. Sumá zapatillas blancas o botas de cuero marrón y tenés un outfit para todo el día.

Combinado con camel, se vuelve un dúo cálido y elegante.

Contrastes audaces para las más valientes

Para quienes se animan a más, el ugly green también se luce con colores que generan contrastes llamativos: