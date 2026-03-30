Son clave para media estación: la nueva tendencia de suéteres ideales para la temporada otoño 2026.

Aunque el otoño tiene muchas cosas lindas, como el cambio en el paisaje, hay otras cuestiones que generan bastante incomodidad. Una de ellas se presenta a la hora de vestirse ya que, si bien la temperatura baja, todavía no es momento de utilizar las prendas más abrigadas. En este contexto, surgió una nueva prenda en tendencia que es perfecta para esta época del año.

Se trata de los suetéres con encaje, una reinvención de un clásico que siempre. Esta propuesta combina lo clásico con un aire romántico y ya empieza a verse tanto en pasarelas como en redes sociales, donde gana cada vez más protagonismo. El diferencial está en el contraste. Por un lado, el tejido del sweater, asociado al abrigo y la comodidad; por el otro, el encaje, que aporta delicadeza y un toque sofisticado.

Esa combinación genera una tensión visual que eleva cualquier look. El encaje deja de ser exclusivo de prendas nocturnas o lenceras y se integra al día a día, sumando un detalle femenino sin perder versatilidad. Además, puede aparecer en distintas versiones: en puños, cuellos, espalda o como capas superpuestas. En todos los casos, cumple la misma función: transformar una prenda simple en algo más elaborado.

Cómo llevarlos esta temporada

Una de las claves de esta tendencia es su versatilidad. Los sweaters con encaje funcionan especialmente bien con prendas sastreras, como pantalones rectos o faldas midi, donde el contraste entre lo estructurado y lo delicado se potencia.

También pueden adaptarse a estilos más relajados: combinados con jeans o incluso con cuero, logran un equilibrio entre lo romántico y lo urbano. Otra forma de sumarse es a través del layering: usar una remera o top de encaje debajo del sweater para que se vea en mangas o cuello, o incorporar detalles que asomen sutilmente. El regreso del encaje no es casual. Forma parte de un movimiento más amplio que busca recuperar elementos tradicionales y reinterpretarlos desde una mirada actual.