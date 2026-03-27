Tendencias de moda de otoño 2026: cuáles son las prendas que llegan para abril (Créditos: Pinterest/Minnie Todd)

El otoño 2026 ya comenzó y comienzan a verse las primeras colecciones con una impronta clara: el equilibrio entre lo funcional y lo expresivo. Después de estaciones donde primó lo relajado, en abril llega la nueva temporada otoño-invierno 2026 con looks más pensados, llenos capas, texturas y combinaciones que permiten jugar con el clima cambiante.

Temporada otoño 2026: estas son las prendas que llegan en abril

En la nueva temporada se apuesta por una vuelta a los años 80, a los looks dosmileros y al romanticismo, todo eso con un toque de modernidad que prioriza la versatilidad. Si estás pensando en renovar el placard, hay varias combinaciones que empiezan a llegar desde las pasarelas internacionales y también desde editoriales locales. Las primeras tendencias que empiezan a marcar el pulso de la temporada son:

Capas y superposiciones: es una de las tendencias más fuertes, por ejemplo, se utilizan chalecos sobre chalecos, camisas combinadas con tejidos livianos o conjuntos en capas. Se trata de una fórmula central para vestirte en abril, cuando el clima todavía es variable y no solo hay que buscar estilo, sino también practicidad.

Sastrería: vuelve con fuerza, pero con una vuelta más relajada. Los trajes, blazers y pantalones de corte clásico se llevan con una impronta más moderna , mezclando lo formal con prendas más descontracturadas. A esto se suman los conjuntos tipo “total look”, donde un mismo material o color se repite en todo el outfit.

En la temporada otoño-invierno 2026 serán tendencia las capas y los items sastreros (Créditos: Daniele Oberrauch- Gorunway.)

Romanticismo : el costado más expresivo de la temporada aparece en las prendas con inspiración romántica, como encajes, volados, siluetas más suaves que se combinan con piezas modernas, generando un contraste interesante.

Transparencias: también regresan en blusas, vestidos o detalles sutiles que dejan ver la piel sin perder elegancia. Esta tendencia se adapta muy bien a los looks de media estación, sumando capas para equilibrar.

Las prendas clave que dominan el otoño

Además de las capas, la sastrería y las transparencias; comienzan a ser clave en tu armario los abrigos, desde tapados largos, piezas con volumen y texturas protagonistas (como lana o piel sintética) necesarios para conservar el estilo en los días más frescos. Además, aparecen prendas de cuero, como faldas o conjuntos, que aportan un aire sofisticado y atemporal.

Los abrigos con volumen y textura son claves en esta temporada (Créditos: Ralph Lauren - Gorunway.)

Otro ítem que vas a ver mucho es la camisa reinventada: deja de ser solo una prenda básica y pasa a tener cortes, transparencias o combinaciones que la vuelven protagonista del look.

¿Qué tipo de siluetas y colores predominarán esta temporada?

En cuanto a las siluetas, se destacan las prendas más amplias y con volumen. Hay un claro regreso de estéticas pasadas, especialmente de los años 80, con hombreras marcadas, estructuras más rígidas y una impronta poderosa en blazers y abrigos.

Este revival se mezcla con una paleta de colores neutros y terrosos con tonos como marrones, verdes y naranjas apagados, que son ideales para el otoño.