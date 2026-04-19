Borgoña: así es el color que será el "nuevo negro" del otoño- invierno 2026

El gris es uno de sus mejores aliados para looks elegantes.

El borgoña es uno de esos colores que no pasan de moda y que este invierno 2026 vuelve a imponerse como uno de los tonos más sofisticados y versátiles del momento. Su profundidad y elegancia, similares al vino tinto, le permiten aportar carácter a cualquier outfit sin resultar estridente.

Este tono se destaca porque funciona como una alternativa ideal al negro, manteniendo la sobriedad de los colores oscuros, pero sumando un matiz cálido que renueva las combinaciones clásicas. Por eso, no solo está presente en prendas principales, sino también en accesorios y detalles que elevan cualquier look.

La permanencia del borgoña en las colecciones de invierno no es casual: refleja el regreso sostenido de colores intensos y profundos que evocan calidez, como el bordó, marrón chocolate y verde musgo. Estos tonos se consolidan como favoritos por su capacidad para crear estilos elegantes y atemporales.

Una de las grandes ventajas del borgoña es su equilibrio entre presencia y versatilidad. Puede protagonizar un outfit o acompañar otras prendas sin generar contrastes difíciles, convirtiéndolo en una opción práctica para el día a día.

Además, es un color que se adapta a distintos estilos, desde propuestas clásicas hasta looks urbanos y modernos. Por eso, aparece en múltiples versiones, tanto en conjuntos formales como en combinaciones relajadas para el día a día.

El denim azul aporta un contraste relajado y cotidiano.

¿Cómo combinar el borgoña?

Contrario a lo que muchos creen, el borgoña es sencillo de combinar. El gris, por ejemplo, es uno de sus mejores aliados y juntos crean un dúo elegante y contemporáneo que funciona en cualquier momento del día. Desde tonos claros hasta oscuros, el gris suaviza la intensidad del borgoña y aporta sofisticación sin esfuerzo.

Por otro lado, el dorado suma un toque de brillo que realza la elegancia del borgoña, ideal para pequeños accesorios o detalles que buscan un efecto refinado y actual. Los colores neutros como beige, camel y blanco también armonizan con este tono, generando combinaciones cálidas perfectas para el invierno.

El negro sigue siendo una opción segura para quienes prefieren un estilo clásico y atemporal, mientras que el denim azul aporta un contraste relajado que facilita integrar el borgoña en looks cotidianos sin complicaciones.

El borgoña es una alternativa ideal al negro, pero más cálido.

Más allá de su versatilidad para combinar, el borgoña tiene la capacidad de transformar un outfit simple en uno sofisticado. Incluso en pequeñas dosis, logra aportar profundidad y estilo, ya sea a través de una prenda protagonista o un detalle sutil.

Este color es ideal para quienes buscan renovar su guardarropa invernal sin caer en combinaciones aburridas. Su calidez visual lo convierte en una opción perfecta para quienes desean un look elegante y con personalidad, manteniendo la naturalidad que requiere la temporada.