Lionel Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y campeón del mundo en Qatar 2022, fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El reconocimiento en España resaltó su grandeza deportiva y sus valores humanos como también la "humildad" del argentino en el campo y su labor en favor de "los niños más desfavorecidos".

Messi, quien actualmente se desempeña en el Inter Miami de Estados Unidos, construyó una carrera inigualable. Con el FC Barcelona jugó diecisiete temporadas y obtuvo cuatro Ligas de Campeones, diez títulos de Liga y siete Copas del Rey, mientras que con el PSG francés cosechó dos títulos ligueros a lo largo de dos temporadas.

El astro rosarino ya se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar su sexta Copa del Mundo en la cita de Norteamérica 2026. Tras conquistar en 2022 el tercer título histórico para la Albiceleste (sumados a los de 1978 y 1986), Messi se transformó en el primer jugador de la historia en sumar todos los títulos posibles, tanto individuales como colectivos a nivel de clubes y selección.

La "Pulga" lo ganó absolutamente todo: un Mundial, dos Copas América (2021 y 2024) y una medalla de oro olímpica (Pekín 2008) con la camiseta nacional. En su etapa en España sumó tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. En tanto, en su aventura norteamericana guio al Inter Miami a ganar la Major League Soccer (MLS) en 2025, el primer título de liga en la historia de la franquicia. Su vitrina personal incluye ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro, dos premios Laureus y tres galardones The Best. Ahora, junto al portugués Cristiano Ronaldo y al arquero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, está a punto de entrar en el selecto club de los futbolistas con seis mundiales disputados.

Su viaje hacia la gloria comenzó en Rosario, donde nació el 24 de junio de 1987. Dio sus primeros pasos en el club Grandoli y luego pasó a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. En el año 2000 arribó a Barcelona para integrarse a La Masía, donde se sometió a un tratamiento de crecimiento hormonal. Debutó en el primer equipo en la temporada 2005-06 y en la 2008-09 alcanzó el histórico "sextete" bajo la conducción de Pep Guardiola, siendo el máximo artillero de la Champions League.

En la temporada 2011-12 estableció el récord mundial de 91 goles en un año calendario y anotó 50 tantos en una sola Liga. Tras cerrar su etapa en España en 2021 debido a la crisis institucional del Barcelona, firmó con el PSG. Con la selección mayor sufrió duros revés en las finales de 2014, 2015 y 2016, pero su resiliencia tuvo premio: la histórica Copa América en el Maracaná en 2021, la Finalissima en 2022, la gloria máxima en Qatar y el bicampeonato continental en 2024.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.