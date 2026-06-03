Hamburguesas saludables: la nueva tendencia que los expertos recomiendan para comerlas más seguido.

Hay una nueva tendencia en gastronomía que propone reversionar las hamburguesas para convertirlas en una opción más saludable, ideal para incorporar a la dieta más seguido y disfrutar de una rica comida, al mismo tiempo que se cuida la salud.

Aunque la hamburguesa suele estar asociada al fast food, también puede formar parte de una alimentación equilibrada. Todo depende de los ingredientes elegidos, el tamaño de la porción y la forma en la que se prepara. Cada vez más personas buscan comidas prácticas, sabrosas y que acompañen un estilo de vida saludable. En ese contexto, este clásico se adapta a nuevas versiones que conservan su sabor sin descuidar el aporte nutricional.

Nueva tendencia en hamburguesas.

Cómo comer hamburguesas más saludables

Una de las claves está en sumar variedad al plato. Elegir una buena fuente de proteína, incorporar vegetales y moderar el uso de aderezos puede marcar una diferencia importante. También se recomienda optar por preparaciones caseras y métodos de cocción simples, como la plancha, el horno o la parrilla. De esta manera, es posible disfrutar de una hamburguesa sin resignar equilibrio.

“Hoy las personas buscan opciones que combinen nutrición, practicidad y sabor. Por eso, incluso una hamburguesa puede adaptarse a un estilo de vida saludable si se piensa con más equilibrio y mejores ingredientes”, señala Ana Cristina Gutiérrez, nutricionista y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Entre los cambios más sencillos se encuentra la incorporación de tomate, hojas verdes, cebolla o vegetales grillados. También se puede elegir una hamburguesa casera de carne magra, pollo, pescado o una alternativa vegetal. Otra opción que gana popularidad son las llamadas "lettuce wrap burgers", una tendencia mundial que reemplaza el pan por hojas de lechuga. Sin embargo, no es la única forma de lograr una versión más equilibrada del plato.

La búsqueda de elecciones más conscientes también impulsó el interés por alimentos que aporten saciedad y practicidad. En este sentido, combinar proteína, vegetales y fibra puede ayudar a construir una comida más completa.

“La clave no está en dejar de lado los platos que disfrutamos, sino en volverlos más completos desde lo nutricional: sumar vegetales, elegir una buena fuente de proteína y cuidar las porciones puede hacer una diferencia importante”, agrega Ana Cristina Gutiérrez. La idea no es eliminarlo de la rutina, sino encontrar formas de disfrutarlo de manera más equilibrada.

Con algunos ajustes simples y elecciones más conscientes, la hamburguesa puede integrarse sin problemas a una alimentación saludable. La combinación de ingredientes frescos, más vegetales y preparaciones caseras aparece como una alternativa práctica y fácil de sostener en el tiempo.