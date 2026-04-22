Norris está convencido de que Verstappen permanecerá en la F1 "más tiempo de lo que se dice"

Gran Premio de Japón

​El campeón del mundo Lando Norris espera que Max Verstappen se quede en la Fórmula 1 y ‌luche por su quinto ‌título, a pesar de que el neerlandés haya insinuado que podría marcharse debido a su descontento con las nuevas normas del deporte.

Verstappen, de Red Bull, ha sido uno de los críticos más feroces de la nueva era de motores y de lo que él denomina "anticarreras".

"También vi que dijo que ​quiere ganar un ⁠quinto campeonato del mundo, así que estoy seguro de ‌que se quedará más tiempo de lo que ⁠dice la gente", dijo Norris a ⁠periodistas en un evento de McLaren celebrado el miércoles en su sede de Woking.

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Norris superó a Verstappen por dos puntos ⁠la temporada pasada, poniendo fin a la racha de ​cuatro títulos consecutivos de su amigo y ‌rival.

Verstappen, de 28 años, ganó ‌más carreras que nadie el año pasado, pero Red ⁠Bull, con su propio motor en sustitución de la anterior unidad de potencia de Honda, ha sido mucho menos competitiva bajo las nuevas normas en 2026.

"Sería una pena ​y una ‌pérdida para el deporte si eso ocurre (la marcha de Verstappen), porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que se hayan visto jamás en la Fórmula Uno".

"Por mucho que a veces nos haga la ⁠vida increíblemente difícil, siempre es muy divertido competir contra él (...) siempre tienes ganas de competir contra el mejor del mundo".

Su compañero de equipo, Oscar Piastri, coincidió en que sería una pena que Verstappen se marche en su mejor momento.

"Creo que Max ha demostrado su calibre en los últimos 10 años y, especialmente en ‌los últimos cinco o seis, ha sido el referente", dijo. "Así que creo que para todos sería una gran pena y, obviamente, no quedaría muy bien".

La F1 anunció el lunes cambios en el reglamento destinados a mejorar la seguridad y abordar ‌las preocupaciones de los pilotos sobre cómo compiten con unidades de potencia híbridas que ahora se dividen aproximadamente al 50% entre energía ‌eléctrica y de ⁠combustión.

Piastri admitió que los ajustes eran tan técnicos, con cálculos de megajulios y kilovatios, que incluso ​a él le costaba explicarlos en términos sencillos.

"Todavía tengo que repasar todos los detalles de todas las normas", dijo el australiano.

Con información de Reuters