Petro anunció el pago de la deuda con el FMI contraída durante el gobierno de Iván Duque

El gobierno de Colombia anunció el pago total de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo confirmó el presidente colombiano Gustavo Petro mediante una publicación en sus redes sociales. Se trata de una Línea de Crédito Flexible (LCF) de 5.400 millones de dólares que fue pedida durante el 2020 por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Iván Duque.

El anuncio formal estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien destacó que el país ya "no mantiene obligaciones" con el organismo y que, a partir de ahora, las conversaciones con el Fondo "se desarrollan en otros términos". Esta nueva etapa, según explicó, implica un cambio en la forma de negociación y en el grado de autonomía económica del país.

"Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno (de Iván) Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores", expresó Petro en su cuenta de X.

Según explicó el mandatario, la deuda había sido tomada en 2020 como parte de las medidas extraordinarias para enfrentar el impacto económico del Covid-19. Ahora, el Gobierno colombiano asegura haber cerrado ese capítulo "en un plazo relativamente corto, lo que redefine su vínculo con el sistema financiero internacional".

El FMI señaló entonces en un comunicado que ese préstamo, que fue la primera vez que Colombia utilizó la LCF, también ayudaría al país a "mantener suficiente liquidez internacional como seguro contra riesgos externos elevados" durante la gestión de Duque.

Cuáles son los objetivos del Gobierno colombiano respecto al acuerdo con el FMI

El ministro Ávila sostuvo que el Gobierno optó por cancelar en su totalidad la deuda luego de "verse obligado" a "afrontar la amortización de la línea de crédito flexible concedida por el FMI durante la pandemia". En ese marco, subrayó que Colombia ya no registra pasivos con el organismo internacional lo que, según explicó, permitió redefinir la relación bilateral bajo condiciones más favorables para el país.

Durante su exposición en un foro realizado en Bogotá, el funcionario aseguró que el diálogo con el Fondo Monetario Internacional atraviesa una nueva etapa, con dinámicas distintas a las del pasado. "Las conversaciones se dan en otros términos, con otro lenguaje y otras formas", afirmó. Asimismo, dejó en claro que el Ejecutivo no contempla la posibilidad de asumir nuevos compromisos financieros con el organismo y que se establecieron pautas de vinculación completamente diferentes.