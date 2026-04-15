Petro cruzó a Milei por la inflación de marzo: "Tiene otras causas"

El presidente de Colombia Gustavo Petro desarmó el dogma económico del presidente Javier Milei que indica que si se reduce la base monetaria baja la inflación. Luego de que se conociera que los precios generales subieron un 3,4% en marzo pasado, Petro tuitió: "La inflacion tiene otras causas como una lucha por la distribución del ingreso".

Con su habitual postura crítica hacia Milei, con quien tuvo varios cruces fuertes en público, el mandatario colombiano de izquierda recordó que “el crecimiento de la inflación en Argentina ya lleva diez meses consecutivos”.

“El crecimiento de la inflación en Argentina que ya lleva diez meses consecutivos demuestra que la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios sin la inflacion tiene otras causas como una lucha por la distribución del ingreso en dónde los dueños de empresa tratan de mantener o aumentar ganancias a través del traslado de sus costos a los.precios, acaba de pasar en Colombia con Enel y Claro; o porque suben sustancialmente costos de insumos como el petroleo y los fertilizantes”, escribió Petro en su cuenta de X.

La inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta en un año

La inflación de marzo fue del 3,4% y encadenó 10 meses seguidos al alza, además de significar el aumento más importante en un año. De acuerdo al Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 9,4%, mientras que a nivel interanual marcó un incremento del 32,6%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.