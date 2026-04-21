Lorna Cepeda y Natalia Ramírez hablaron con este medio sobre su presente artístico.

Años después de convertirse en figuras inolvidables de Yo soy Betty, la fea, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda vuelven a encontrarse con el público argentino, esta vez arriba del escenario y en plena calle Corrientes. Las actrices colombianas dialogaron con este medio sobre su obra Muertas de risa, que presentarán en el Teatro Broadway, en un regreso que promete combinar humor, cercanía y el cariño intacto de los fans que las siguen desde hace décadas.

Ambas se mostraron entusiasmadas por este reencuentro y destacaron la intensidad del público local, al que definieron como “emocional” y “amoroso”. También reflexionaron sobre el desafío de llevar una comedia a distintos países, en contextos culturales diversos, y sobre su presente profesional, que las encuentra explorando nuevos formatos sin perder el vínculo con aquellos personajes que las marcaron. Con expectativa y emoción, anticipan funciones que buscan repetir la conexión especial que ya vivieron en sus visitas anteriores.

Entrevista a Lorna Cepeda y Natalia Ramírez

¿Cómo se preparan para reencontrarse con el público argentino?

Natalia Ramírez: - Tenemos una emoción tan grande. El año pasado, cuando estuvimos también en el Broadway, fue tantísimo… fue una de nuestras funciones más especiales. De verdad, no porque estemos hablando contigo que estás allá, sino porque el público fue maravilloso y espectacular. Y tenemos tanta ilusión de que pase lo mismo esta vez… que estoy segura de que será así.

Lorna Cepeda: - Siempre es un placer, un honor y un deleite para nosotras actuar para ustedes.

¿Confirman esto de que el público argentino es el más bullicioso y expresivo?

NR: - Sí, es más emotivo.

LC: - ¡Ay, pero 100%! Eso te lo juro. Son espectaculares, además. Demasiado amorosos. Y lo digo de una manera muy linda, porque son muy cercanos, muy cálidos. Eso es algo que hay que agradecer muchísimo.

La obra que están presentando es una comedia. ¿Cómo es llevar el humor a distintos países, teniendo en cuenta que puede variar culturalmente?

NR: - Mira, Juan Carlos Gómez, que es el autor de esta obra y el director, tiene un lenguaje bien universal. Historias así caben dentro de cualquier cultura. Y esta historia le pasa lo mismo: logra que el humor y el universo que plantea funcionen en todos lados, sin importar el país.

LC: - Todo el mundo se muere, todo el mundo tiene un amor… hay algunos que no solamente tienen un amor, sino también una esposa (risas). Entonces termina siendo un idioma universal que nos permite presentar la obra en cualquier lugar.

Si tuvieran que definir la obra en pocas palabras, ¿cómo lo harían?

NR: - Es una obra que logra que la gente se conecte muchísimo, porque presenta situaciones y personajes muy comunes, muy fáciles de identificar. La gente se reconoce en esas historias. Es una obra que te hace reír un montón porque parte de un drama y termina siendo una comedia muy fuerte. Y la verdad es que lo que más nos gusta es eso: que la gente se ría mucho.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.

¿Todavía les pasa que las reconozcan por sus personajes en Betty la fea?

NR - Sí, claro. Nos pasa mucho, sobre todo cuando salimos de Colombia. Bueno, nosotras no vivimos en Colombia, pero cuando estamos allá ya nos reconocen por nuestros nombres. Hacemos parte de la casa. Pero cuando salimos fuera de Colombia, la mayor parte del tiempo nos reconocen por los personajes de Yo soy Betty, la fea.

¿Y cómo llevan eso? A muchos actores les pesa quedar encasillados en un personaje…

NR: - No, para nosotras es un honor y un privilegio, de verdad.

LC: - Sí, para todos nosotros, la familia de Betty, siempre es una felicidad que nos recuerden por esos personajes. Al contrario. El día que no me digan Marcela, me voy a poner mal (risas).