Entradas para Fesjajá en Paseo la Plaza 2026: llega el festival de humor más importante del sur de Europa

Un festival de humor europeo que desembarca en la escena porteña

El festival Fesjajá desembarca en Buenos Aires con una propuesta que promete captar la atención de los amantes del humor. Con una trayectoria consolidada en Europa, el evento genera interés por sus entradas, su programación y su llegada al circuito teatral porteño en 2026.

Fesjajá: el festival de humor que llega desde Mallorca

El Fesjajá nació en 2010 en Mallorca y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los festivales culturales más importantes de las Islas Baleares. En su edición número 17, el evento mantiene su formato original, con una duración de ocho semanas entre octubre y noviembre y una programación que reúne cerca de 50 espectáculos.

Este crecimiento sostenido permitió posicionarlo como uno de los festivales de comedia con mayor cantidad de shows en Europa. Cada edición convoca entre 17.000 y 20.000 espectadores, lo que contribuyó a consolidar a la isla como un punto de referencia para el humor en España.

Además, el reconocimiento internacional llegó a través de los Iberian Festival Awards, donde fue distinguido como Mejor Festival Cultural No Musical de la Península Ibérica, reforzando su relevancia dentro del circuito europeo.

Fesjajá en Paseo la Plaza: fechas y programación en Buenos Aires

La primera edición local de Fesjajá se llevará a cabo en Buenos Aires entre el 20 y el 31 de mayo, con sede en las distintas salas del Paseo La Plaza, ubicado en Avenida Corrientes 1660. Este espacio, tradicional dentro del circuito teatral, será el punto de encuentro para una programación diversa.

Durante esas jornadas, el festival ofrecerá shows de stand-up, open mics y propuestas que combinan comediantes locales e internacionales. Esta dinámica busca generar cruces entre estilos, trayectorias y generaciones del humor, ampliando la experiencia para el público.

La grilla incluye nombres destacados de la escena latinoamericana como Charo López, Juampi González, Darío Orsi, Dalia Gutmann, Hernán Casciari, Damián Kuc y Pablo Fábregas, entre muchos otros artistas. A su vez, el line-up contempla la participación de figuras internacionales y nuevos talentos, junto a más artistas que se confirmarán en las próximas semanas.

Programación diversa con comediantes locales e internacionales

Entradas para Fesjajá 2026: dónde comprar y qué tener en cuenta

Las entradas para Fesjajá en Buenos Aires ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del sitio oficial del festival. La venta anticipada permite asegurar lugar en los distintos espectáculos, que se distribuirán en múltiples salas y horarios a lo largo de los días del evento.

La amplitud de la programación implica que cada jornada ofrecerá varias opciones simultáneas, lo que permite una experiencia flexible dentro del festival. Este formato, habitual en su edición europea, se replica en Buenos Aires para potenciar la diversidad de propuestas.

El interés por esta primera edición local responde tanto a la trayectoria internacional del festival como a la calidad de los artistas convocados. En este contexto, se espera una convocatoria significativa que posicione a Buenos Aires como una nueva sede relevante dentro del circuito de la comedia.

Con una combinación de figuras consagradas, nuevos talentos y una estructura consolidada, Fesjajá se presenta como una de las propuestas culturales más destacadas del año, llevando el espíritu del humor europeo a la escena local.