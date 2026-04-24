Píldora contra la obesidad de Lilly registra unos resultados modestos en su segunda semana

Un frasco de pastillas para adelgazar Foundayo de Eli Lilly.

​La nueva pastilla para adelgazar de Eli Lilly tuvo una segunda semana discreta, señalaron analistas el viernes, a medida que ‌se intensifica la competencia con ‌su rival danesa Novo Nordisk en el mercado de los medicamentos orales contra la obesidad.

La pastilla, lanzada a principios de este mes con el nombre de Foundayo, se recetó 3.707 veces en Estados Unidos en la semana que finalizó el 17 de abril, según datos de IQVIA compartidos por analistas de Wall Street, lo que ​supone un aumento respecto ⁠a las 1.390 recetas de su semana de debut.

La pastilla ‌Wegovy de Novo, lanzada en enero, había registrado 18.410 ⁠recetas en su segunda semana y 3.071 ⁠en los primeros cuatro días tras su lanzamiento.

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A los analistas les hubiera gustado que las recetas de Foundayo en su segunda semana se ⁠acercaran a las 8.000 "para demostrar que, al menos, se mantenía ​su diferencia relativa con respecto al lanzamiento ‌de Wegovy oral", afirmó James Shin, ‌analista de Deutsche Bank.

El analista de RBC Capital Markets, Trung Huynh, ⁠señaló que, aunque las comparaciones cercanas al lanzamiento "deberían considerarse irrelevantes, es probable que la acogida de Foundayo esta semana se reciba de forma negativa".

Las acciones de Lilly cotizaban casi un 4% a ​la baja, mientras ‌que las de Novo, que cotiza en Estados Unidos, subían alrededor de un 6%.

Las recetas de Foundayo, que sumaron apenas el 20% de lo que Wegovy oral alcanzó durante su primera semana completa, fueron "modestas", señaló el analista de ⁠Truist Srikripa Devarakonda.

DESPEGUE MÁS LENTO

Los inversionistas siguen de cerca el lanzamiento como una prueba clave para ver si Lilly puede ganar cuota de mercado a Novo, que ha tenido la ventaja de ser la primera en llegar al mercado de los medicamentos orales para la pérdida de peso.

Las cifras de prescripciones representan un crecimiento algo más lento en comparación con ‌el Wegovy oral, afirmó el analista de J.P. Morgan Chris Schott, añadiendo que esto no era sorprendente dadas las ventajas de Wegovy en cuanto a tiempo de comercialización y reconocimiento de marca.

Foundayo se aprobó en Estados Unidos el 1 de abril, y las recetas se aceptaron de ‌inmediato en LillyDirect, mientras que los envíos comenzaron el 6 de abril. La amplia disponibilidad a través de las farmacias minoristas y los proveedores ‌de telesalud de ⁠Estados Unidos comenzó el 9 de abril.

Lilly advirtió previamente que las primeras cifras semanales no serían totalmente exhaustivas, ​podrían no reflejar la totalidad de las farmacias asociadas y "serían mejor interpretadas a lo largo del tiempo en lugar de como un recuento completo".

Con información de Reuters