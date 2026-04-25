Adorni gana tiempo: la Oficina Anticorrupción estiró los plazos para presentar declaraciones juradas

Manuel Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En una decisión que despertó fuertes sospechas por el momento político, la Oficina Anticorrupción (OA) oficializó una prórroga de dos meses para que los funcionarios nacionales presenten sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales (DDJJ) correspondientes al período 2025. La medida, plasmada en la Resolución 3/2026, estira el plazo original del 30 de mayo hasta el 31 de julio de 2026.

Si bien el organismo justificó técnicamente la movida por una supuesta "interdependencia" con el calendario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —cuyos vencimientos de Ganancias y Bienes Personales operan en junio—, la realidad es que la resolución llega en el momento más crítico para el entorno del presidente Javier Milei.

El principal beneficiario político de este respiro parece ser el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra actualmente cercado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito tras revelarse que omitió declarar una lujosa propiedad en el country Indio Cua, adquirida por su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024.

Según trascendió, Adorni no incluyó esta compra en el anexo reservado de su declaración presentada en agosto del año pasado, una pieza clave que debe detallar los bienes del cónyuge. Solo después de que la Justicia, de la mano del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, empezara a hurgar en sus papeles, el ministro coordinador decidió aportar la documentación omitida hace apenas dos semanas.

La Justicia cerró la causa contra la esposa de Adorni

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa que investigaba el viaje de Angeletti, esposa de Adorni, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, donde acompañó al funcionario durante una gira oficial realizada en marzo pasado. Tanto la Fiscalía como el magistrado concluyeron que no existió delito ni perjuicio económico para el Estado.

Tras conocerse la decisión judicial, Adorni se expresó en su cuenta de X: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. La investigación buscaba determinar si hubo malversación de fondos públicos por el traslado de Angeletti junto al ministro en la aeronave oficial para participar de la Argentina Week, evento desarrollado en marzo en la ciudad de Nueva York.

La decisión de Rafecas se conoció un día después de que la fiscal federal Alejandra Mangano solicitara el archivo del expediente, al concluir que el viaje no configuró delito alguno. La representante del Ministerio Público también sostuvo que no existió costo para el Estado, ya que Angeletti ocupó asientos que hubieran permanecido vacíos durante el vuelo y no percibió viáticos durante su estadía.