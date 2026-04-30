Es ídolo de River, brilló con Marcelo Gallardo y terminó la Secundaria a los 40 años

Es ídolo de River, brilló con Gallardo y terminó la Secundaria a los 40 años

Un referente de River Plate terminó la Secundaria a los 40 años y fue noticia en las últimas horas después que el club lo reconozca a través de su sitio oficial. Se trata de Jonatan Maidana, defensor que ganó todo de la mano de Marcelo Gallardo y considerado un ídolo por los hinchas a raíz de todo lo que logró con el paso de los años. El central se egresó en el "Millonario" gracias a un programa institucional que otorga la posibilidad de culminar los estudios.

Jonatan Maidana terminó el Secundario a los 40 años

Desde River destacaron el compromiso y el esfuerzo no sólo de Maidana, sino de todos los graduados que decidieron retomar los estudios para completar una etapa fundamental en su desarrollo personal y profesional. A su vez, remarcaron que el reconocimiento al central que hoy forma parte del Senior fue uno de los momentos más significativos teniendo en cuenta que es un histórico de la "Banda" con un importante compromiso con los valores de la institución.

El acto en cuestión se llevó a cabo en el SUM del Estadio Más Monumental donde un grupo de socios, jugadores, exjugadores y empleados recibieron sus respectivos diplomas del programa "Terminá la escuela en casa", que promueve la finalización de estudios secundarios para adultos. El mismo ya cuenta con un total de 70 egresados y 140 estudiantes que continuán cursando gracias a River, que busca consolidarlo para ampliar las oportunidades y garantizar el acceso a la educación.

Jonatan Maidana terminó la Secundaria a los 40 años

Los números de Maidana en River

Partidos jugados : 319.

: 319. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y 2016, Copa Libertadores 2015 y 2018, Copa Suruga Bank 2015, Copa Argentina 2016, 2017 y 2019, Supercopa Argentina 2018 y 2021, Liga Profesional 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023.

El fixture de River en la Copa Sudamericana y el Torneo Apertura 2026

Fecha 3 - Copa Sudamericana - Bragantino de Brasil vs. River Plate - jueves 30 de abril a las 21.30.

- jueves 30 de abril a las 21.30. Fecha 9 (pendiente) - Torneo Apertura - River Plate vs. Atlético Tucumán - domingo 3 de mayo a las 18.30.

vs. Atlético Tucumán - domingo 3 de mayo a las 18.30. Fecha 4 - Copa Sudamericana - Carabobo de Venezuela vs. River Plate - jueves 7 de mayo a las 21.30.

- jueves 7 de mayo a las 21.30. Fecha 5 - Copa Sudamericana - River Plate vs. Bragantino de Brasil - miércoles 20 de mayo a las 21.30.

vs. Bragantino de Brasil - miércoles 20 de mayo a las 21.30. Fecha 6 - Copa Sudamericana - River Plate vs. Blooming de Bolivia - miércoles 27 de mayo a las 21.30.

A qué hora juega River por la Copa Sudamericana ante Bragantino en Brasil: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el conjunto brasileño tendrá lugar este jueves 30 de abril en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana a las 21.30 horas. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo de ESPN y Disney+ en su versión Premium. Por otro lado, el colombiano Wilmar Roldán será el árbitro de este trascendental cotejo.