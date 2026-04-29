Los despidos masivos, el freno de producción y los recortes en las fábricas se volvieron moneda corriente desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) expone un panorama preocupante sobre la actividad económica y el entramado productivo en el país entre noviembre de 2023 y enero de 2026. En este contexto, la provincia de Jujuy registró la pérdida de 1.811 puestos de empleo privado durante este período.

Según el estudio, se perdieron más de 206.300 puestos de trabajo privados registrados a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 264 empleos menos por día. Solo en enero de 2026 se registraron 2.700 bajas adicionales. La réplica del modelo de ajuste libertario que establece en su territorio el gobernador Carlos Sadir profundiza la crítica situación y el apoyo de sus legisladores a la reforma laboral significa un golpe rotundo para el futuro de los trabajadores.

El informe del IAG analiza la situación del entramado productivo y empresarial. En ese sentido, se advierte que desde noviembre de 2023 se perdieron 24.180 empresas en todo el país, lo que representa una caída del 4,7% del total.

En el caso de Jujuy, el informe también refleja una retracción en el sector empresarial, con la pérdida de alrededor de 178 empresas en el mismo período, según los datos desagregados por provincia.

El documento señala que este fenómeno no implica una reconversión del mercado laboral, sino que evidencia un crecimiento de la informalidad y el empleo precario, junto con un aumento del desempleo. Además, remarca que la caída simultánea del empleo registrado y del número de empresas configura un escenario complejo para la economía, con impacto directo en la actividad productiva y el ingreso de las familias.

Comercios de Jujuy en estado crítico: "La crisis del 2001 no fue tan impactante"

El sector comercial sufre las consecuencias de las medidas de Sadir y Milei. La titular de la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy, Claudia Armatta, describió un escenario de extrema gravedad y aseguró que "la crisis del 2001 no fue tan impactante como la de ahora”.

La situación financiera de los comerciantes es límite debido a la nula capacidad de ahorro y la baja en el consumo masivo. “Nadie está ganando plata hoy en día. Todos estamos tratando de mantenernos”, explicó la referente del sector. Con los supermercados liderando la caída, los hogares ajustan cada vez más sus gastos frente a sueldos que no logran recomponerse.

Armatta advirtió que la recesión actual superó cualquier registro previo en la provincia y que los hogares más golpeados destinan cada vez más ingresos a “transporte, luz o gas”. A este complejo panorama, se suma la falta de movimiento en los locales del microcentro jujeño. Según la empresaria, la principal dificultad radica en que “no entra gente a los negocios, no se vende”, lo que vuelve imposible alcanzar un punto de equilibrio.

Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, la primera parte de este año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales. “Muchos se están yendo a la informalidad, abren un showroom en sus casas y evitan pagar todo”, relató la representante de la Cámara en declaraciones para Somos Jujuy.

En medio del panorama desolador, señaló que incluso el proceso de cierre definitivo es inalcanzable para muchos propietarios debido a las deudas acumuladas. “Salir de la actividad es bastante difícil porque para poder salir tenés que tener plata para indemnizar a todos los empleados”, detalló.