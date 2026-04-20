Mientras Sadir acompaña la reforma laboral de Milei, desde Jujuy denunciaron que ya cerraron 1500 empresas

Desde la asunción de política Javier Milei, la Provincia de Jujuy atraviesa un escenario crítico que ya acumula la pérdida de 1500 empresas en los últimos dos años, crisis que no se transforma en un impedimento para que Carlos Sadir deje de acompañar las políticas libertarias en el Congreso de la Nación. En este sentido, la cámara sectorial reclamó al mandatario que impulse una serie de políticas para defender los puestos de trabajo en la provincia.

Frente a este escenario, la Cámara de Comercio y Servicios de Jujuy mantuvo una reunión con concejales capitalinos para exigir la búsqueda de alternativas que permitan sostener la actividad. Cabe destacar que el sector privado en Jujuy enfrenta un escenario de profunda fragilidad laboral y desigualdad competitiva, donde la caída del 0.6% en el empleo privado desde fines de 2023 oculta una real crisis en la industria tradicional.

Empresas emblemáticas como Alliance One, Otito sufrieron cierres y despidos masivos debido al desplome del consumo interno y la apertura de importaciones avalada por el presidente de Milei. En este sentido, y pese a la crisis generalizada en la provincia, los diputados de Sadir votaron a favor de la reforma laboral que expone a trabajadores y trabajadoras a cubrir indemnizaciones por despidos en cuotas, vulnera el derecho a la protesta, y mayor flexibilidad en la jornada laboral.

En ese marco, en diálogo con AM 630, la presidenta de la entidad, Claudia Armata, realizó un diagnóstico preocupante sobre la realidad del sector. "Las estadísticas que nosotros logramos elaborar a través de un relevamiento de distintas instituciones nos indican que se perdió el 18% de empleo formal y hay más de 1500 empresas que se dieron de baja en los últimos dos años", detalló.

Un escenario aún más grave

"Solo en lo que va del 2026, cerraron 50 comercios en el microcentro, ni hablar de los barrios y de las zonas periféricas", advirtió Armata. La dirigente remarcó que los números son especialmente sensibles debido al peso del comercio en la economía local. Al respecto, explicó que los números son "bastante alarmantes", y remarcó que lo son aún más si se tiene en cuenta que el comercio "es el segundo empleador de la provincia. Primero está el estado y luego sigue el comercio con 60 mil puestos de trabajo".

Finalmente, Armata advirtió que la situación podría ser incluso peor si se considera el empleo informal, que no está contemplado en las estadísticas oficiales. “Es lo que se puede medir, pero el sector informal no se puede medir sino se tendría que multiplicar por dos o por tres”, sostuvo.

El reclamo del sector

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios local, Alejandro Bustamante, señaló que esto se debe al resultado de una drástica caída en el consumo, que afecta especialmente a rubros como indumentaria y electrodomésticos, además de que se suma un incremento constante en los costos operativos vinculados a tarifas, alquileres y combustibles.

La situación forzó a muchos propietarios a priorizar el pago de salarios por sobre impuestos y servicios, lo que derivó en un ciclo de endeudamiento que, en numerosos casos, concluye con el cese definitivo de actividades. Es por ello que el sector enfatiza que la recuperación del poder adquisitivo es fundamental para revertir la parálisis de la actividad privada, además de señalar una brecha creciente entre los indicadores macroeconómicos nacionales y la realidad cotidiana de los comercios de cercanía.

La vulnerabilidad económica se ve agravada por el costo de vida en la región, que en marzo de 2026 alcanzó niveles alarmantes para los hogares jujeños. Una familia tipo necesitó disponer de más de 1.396.000 pesos para cubrir la Canasta Básica Total y evitar caer por debajo de la línea de pobreza, tras registrarse un incremento mensual del 5%.