Sadir le copia las mentiras a Milei: aseguran que la inflación de Jujuy "no condice" con la realidad

El dato de inflación de marzo difundido en la provincia de Jujuy fue de 3,6%. Sin embargo, desde la Legislatura provincial pusieron en duda el índice oficial publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC) que maneja el gobierno de Carlos Sadir. El diputado provincial Gastón Remy sostuvo que, al considerar el fuerte aumento de los combustibles, el porcentaje real “se acerca más al 4,1%”.

Remy señaló que la medición no refleja el impacto real de un mes que registró siete aumentos en naftas, con subas cercanas al 20% acumulado. “La incidencia que se le da es muy baja y no condice con lo que pasó en la realidad”, afirmó. El legislador advirtió que este escenario genera un fuerte deterioro del poder adquisitivo, ya que los acuerdos salariales no acompañaron la suba de precios. En ese sentido, aseguró que "las pautas salariales no estuvieron ni cerca de la inflación acumulada del primer trimestre”, que fue de 10,2%.

Además, sostuvo que no hay señales claras de desaceleración: “No hay un horizonte de baja de la inflación”. Sadir ajusta, pero no frena los aumentos de precios, similar a lo que ocurre a nivel nacional con el programa del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El diputado describió una situación crítica para el sector comercial del territorio jujeño, con caída del consumo y cierre de negocios. “Llevamos entre nueve y diez meses de retracción. No hay forma de que no se deterioren los pequeños comercios”, señaló en diálogo con Jujuy al Momento. En ese marco, habló de la llamada “trampa de la austeridad”, donde el ajuste genera menos consumo, menor recaudación y más recesión. “Es un círculo vicioso”, aseguró.

Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, el comienzo de este nuevo año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales. En declaraciones para Todo Jujuy, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alejandro Bustamante, advirtió que ya cerraron "más de 100 negocios" en la capital y señaló que "la realidad es muy preocupante".

Mientras los comerciantes luchan por sobrevivir al contexto económico crítico, Remy advirtió sobre factores que seguirán presionando los precios en los próximos meses, como los aumentos en tarifas de transporte, energía (con subas de entre el 7% y el 10%) y la continuidad de ajustes en combustibles. En este marco, explicó que “es un insumo estratégico que impacta en toda la cadena de precios”.

El diputado Remy señaló que la medición no refleja el impacto real de un mes que registró siete aumentos en naftas.

Crisis comercial en Jujuy: buscan soluciones para hacerle frente al momento

Frente a este panorama desolador para el sector, desde la Cámara de Comercio y Servicios mantuvieron reuniones con concejales para buscar alternativas que alivien la situación. “Hemos planteado la posibilidad de suspender o reducir algunas tasas municipales y también medidas que incentiven el consumo local. La recepción fue positiva y ahora esperamos respuestas concretas”, señaló Bustamante.

No obstante, Bustamante advirtió que las soluciones de fondo exceden el ámbito local. “Lo que realmente necesitamos es que la gente recupere su poder adquisitivo y que las políticas económicas apunten a fortalecer el consumo interno. Porque en lo macro puede haber buenos números, pero en la micro la situación es cada vez peor”, apuntó.

En marzo de 2026, una familia tipo (cuatro integrantes) en Jujuy necesitó $1.396.662,66 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, lo que reflejó un aumento del 5%. Para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria - CBA), el mismo hogar necesitó $631.460.