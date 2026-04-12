Salud en crisis: el Colegio Médico de Jujuy en alerta por falta de pagos de la obra social

La salud en Jujuy atraviesa un momento crítico. Tras una asamblea de emergencia, el Colegio Médico provincial se declaró en estado de alerta, denunciando que el incumplimiento en los pagos por parte del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) determina que la situación financiera de los prestadores sea "insostenible".

La medida, que fue ratificada este viernes en una reunión con asociados y representantes de sanatorios, advierte sobre el riesgo real de una parálisis en la operatividad de los servicios médicos en toda la provincia si no se regulariza la deuda de forma inmediata.

Según denuncian los trabajadores, "el retraso en las liquidaciones pone en riesgo la operatividad de los servicios médicos y nos obliga a tomar medidas para proteger el trabajo de los profesionales". A este panorama se suman los constantes reclamos por los cobros que los usuarios consideran excesivos, lo que genera un clima de tensión permanente entre el organismo estatal, los prestadores y los pacientes jujeños.

De acuerdo a lo detallado por El Submarino Jujuy, el sector busca hacerle frente a la situación y pactar un cronograma de pagos fijo para evitar la incertidumbre mensual y frenar posibles medidas de fuerza que afecten la atención directa a los pacientes.

"Desde el Colegio Médico seguimos trabajando para resguardar los honorarios profesionales de nuestros asociados y garantizar el pago en tiempo y forma de las prestaciones brindadas, manteniendo el diálogo institucional como vía principal para la resolución de esta situación", señalaron a través de un comunicado.

La próxima semana será determinante. Si la reunión con las nuevas autoridades del ISJ no determina respuestas concretas, el conflicto podría escalar hacia la suspensión de servicios, dejando a miles de jujeños sin la cobertura de su obra social en sanatorios y consultorios privados.

Docentes de Jujuy coparon las calles en rechazo a los sueldos de pobreza de Sadir

La desidia del gobernador Carlos Sadir calienta las calles de Jujuy. Los maestros realizaron un paro de 48 horas con movilización en rechazo a los sueldos de pobreza que perciben y contra los recortes "desmesurados y violentos" que dispuso el Ejecutivo provincial. La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, explicó los motivos de la medida y solicitó que este mes "haya un nuevo ofrecimiento acorde a la canasta básica".

En una conferencia de prensa, Sosa aseguró que los docentes están "en una situación intolerante". En ese sentido, reafirmó que es "un reclamo contundente al gobierno de la provincia para que devuelva el descuento de una huelga nacional convocada por todas las centrales laborales”.

El gobernador Sadir había declarado que la mesa paritaria estaba abierta, por lo que no comprendía la decisión del gremio de parar. "Había una mesa técnica que se está hablando y negociando, y en el medio de eso. hacen paro, parece que no es lo correcto", declaró a medios locales.

Con la materialización de esa promesa de ajuste sobre los haberes de marzo, autoridades del Cedems expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un incumplimiento e iniciaron con la medida de fuerza este lunes. Sosa señaló que el gremio pudo constatar la aplicación de los descuentos y remarcó que los mismos corresponden a una jornada de huelga en adhesión a una medida de fuerza nacional. "Podemos acreditar que hubo descuentos. Fue por el día de huelga al que adherimos contra la reforma laboral. La única promesa que cumplió el Gobierno provincial fue descontar y castigar a los docentes", cuestionó en declaraciones para El Tribuno de Jujuy.

Entre los reclamos del sector se encuentran una recomposición salarial, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la situación crítica. Asimismo, se sumaron planteos vinculados al costo de los abonos de transporte, otro de los puntos que impacta en la economía de los docentes.