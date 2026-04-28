Denuncian despidos en el Correo Argentino.

El gobierno de Javier Milei provocó una fuerte crisis económica y dejó a miles de trabajadores en la calle. En ese contexto se suman los despidos que realizó el Correo Argentino que provocó que los empleados realicen un paro de 48 horas.

El conflicto laboral en la empresa llegó a un punto crítico en las últimas horas. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) denunció una serie de despidos masivos que afectan a sucursales distribuidas en todo el país.

Según el gremio, la empresa comenzó a enviar telegramas que acusan a los trabajadores de «injurias laborales graves», una maniobra que califican como una «campaña del terror» sin precedentes en la historia democrática del país. Desde la FOECYT aseguraron que esta estrategia busca disciplinar a los empleados tras las medidas de fuerza anunciadas para este lunes.

La crisis no solo pone en riesgo la estabilidad laboral de numerosas familias, sino que también impacta directamente en la operatividad del servicio postal. De hecho, el comunicado oficial del sindicato señaló que las cesantías provocaron que «plantas enteras» quedaran «sin operación», lo que anticipa un colapso inminente en el funcionamiento del correo público.

La FOECYT lanzó un paquete de medidas de fuerza y advirtió que estas acciones no solo continuarán, sino que podrían intensificarse ante la persistencia de los despidos. En ese sentido, realizarán el 4 y 5 de mayo un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Entre el 6 y el 8 continuarán con las actividades a reglamento.

Desde la conducción del gremio, encabezada por Alberto Cejas, sostienen que el trasfondo de esta ola de cesantías es un intento por silenciar el reclamo legítimo de recomposición salarial. Según la organización, los trabajadores del Correo Argentino cobran "salarios de indigencia" mientras los directivos ajustan la plantilla bajo el argumento de buscar un "punto de equilibrio" y mejorar la productividad.

En ese sentido, el sindicato afirmó: "Nuestro máximo pecado fue levantar la voz ante la injusticia de un salario de indigencia y la decepción por las promesas incumplidas de un Directorio". Frente a esta situación, la FOECYT mantiene firme su pliego de reivindicaciones. Entre sus demandas se encuentra el pago de un bono extraordinario de $840.000, que se distribuiría en cuatro cuotas, con el fin de frenar la pérdida del poder adquisitivo del sector.

Además, el gremio rechazó cualquier intento unilateral de la empresa y pidió la reapertura inmediata de las paritarias para negociar condiciones laborales y salariales. Con varias plantas paralizadas y la continuidad del envío de telegramas de despido, la organización sindical advirtió que no habrá tregua: "No vamos a resignar puestos de trabajo, vamos a luchar por la reincorporación de todos y cada uno de los afectados".