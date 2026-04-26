Crisis y paralización de obras: advierten una caída del 30% en el sector de la construcción

En medio de la paralización de obras públicas en distintos puntos del país, el sector de la construcción en Jujuy atraviesa uno de sus momentos más complejos. El presidente de la Cámara de la Construcción provincial, Nicolás Benicio, advirtió que la actividad registra una "caída del 30%" en comparación con el año pasado. "No tenemos herramientas para salir rápidamente de esta situación", afirmó.

Las políticas del presidente Javier Milei y el apoyo a ese modelo por parte del gobernador Carlos Sadir atentan contra el desarrollo de la infraestructura. El diagnóstico no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. "El año pasado ya veníamos muy golpeados, pero ahora la situación empeoró. Venimos en caída libre y se está empezando a complicar aún más", apuntó Benicio sobre la desidia que

En diálogo con Despertar 630, el empresario describió un escenario crítico tanto a nivel nacional como provincial. "Hoy la situación económica del país y de la provincia es muy grave". En esa línea, el representante de la Cámara aseguró que "la macroeconomía está muy golpeada y la micro está peor" en territorio jujeño.

Benicio explicó que "el general de las empresas está trabajando a bajo ritmo, tratando de sobrevivir a este esquema que tenemos hoy". "La macroeconomía está muy golpeada y la micro está peor en nuestra provincia. Eso es lo que más nos preocupa", sostuvo.

En relación con la falta de obra pública, detalló que la participación de Nación es actualmente muy limitada. "Hoy tenemos solo dos obras nacionales y además con retrasos en los pagos. La mayoría de las obras que teníamos están paralizadas", explicó. El dirigente también apuntó contra la falta de respuestas desde el Gobierno nacional al asegurar que "no se están generando alternativas" para impulsar el sector.

Alerta por la paralización de una obra: UOCRA advierte que 200 trabajadores podrían quedar a la deriva

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) seccional de Jujuy, encendió las alarmas ante la compleja situación que atraviesa una obra vial sobre la Ruta Nacional 34, que podría derivar en la pérdida de empleo para 200 trabajadores.

El secretario general de la UOCRA provincial, Ramón Neyra, advirtió que el proyecto presenta serias dificultades debido a la falta de pago a la empresa encargada de ejecutar los trabajos: actualmente se adeudan entre cinco y seis certificaciones, lo que impacta de manera directa en el avance de la obra.

En esa línea, el dirigente indicó que la cantidad de trabajadores en la obra financiada por el Estado Nacional se redujo considerablemente en los últimos meses. Mientras que en el momento de mayor actividad se registraban alrededor de 380 obreros, en la actualidad la cifra cayó a 200. "La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el nivel de actividad", afirmó Neyra en declaraciones para El Tribuno de Jujuy.

El panorama, lejos de mejorar, podría agravarse en el corto plazo. Desde la empresa anticiparon que, si en un plazo estimado de entre 30 y 40 días no se regulariza la deuda, será muy difícil sostener los puestos laborales que aún se mantienen. "Estamos hablando de unas 200 familias que podrían quedarse sin su fuente de ingreso si no hay una solución inmediata", remarcó el titular del gremio.

Si bien hasta el momento los salarios se vienen abonando con normalidad, el referente sindical reconoció que esa situación no podrá sostenerse en el tiempo sin la llegada de fondos. "Por ahora están cumpliendo, pero si esto continúa así, inevitablemente van a comenzar los recortes", alertó. Desde el sindicato de la construcción iniciaron gestiones ante autoridades provinciales y nacionales con el objetivo de destrabar el conflicto.