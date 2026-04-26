El presidente Javier Milei ya se encuentra en el país tras su gira por Israel y ya tuvo sus primeras actividades, entre ellas, una reunión con Peter Thiel. En tanto, el Gobierno continúa enfrentando el escándalo de Manuel Adorni. Paralelamente, las encuestas empiezan a mostrar que la imagen del mandatario se encuentra cada vez más resentida. En este escenario, la administración mileísta busca avanzar con la agenda parlamentaria para aprobar, entre otros proyectos, la reforma electoral. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno de Milei se solidarizó con Trump tras el ataque
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
"La violencia política nunca es una opción", sostuvo el canciller Pablo Quirno al compartir el mensaje de solidaridad con Donald Trump que emitió la Oficina del Presidente. El posteo fue retuiteado por el mandatario.
Hace 2 minutos
Santiago Caputo reivindicó la inversión en defensa e inteligencia tras el intento de atentado en EE.UU.
"Un hombre armado entró a uno de los eventos más televisados del planeta, con mayor proporción de cámaras por metro cuadrado del mundo, donde estaba el Presidente Donald J. Trump, que tiene la unidad de protección armada más profesional de la tierra, y la agencia de inteligencia con mayor presupuesto y tecnología de la historia, para intentar matarlo", sostuvo Santiago Caputo en su cuenta de X.
"Fue abatido a pocos metros de donde se encontraba Trump. Lo menciono para que lo recuerden todos los pelotudos locales que creen que la seguridad nacional, el cuidado de las fronteras, la inversión en defensa, inteligencia, ciberseguridad e infraestructura crítica son caprichos burgueses", agregó en el posteo que fue compartido por Javier Milei.
Hace 1 hora
El gobierno de Milei salió a solidarizarse con Trump tras el ataque
El gobierno de Javier Milei expresó su solidaridad con Donald Trump tras un ataque en su contra. "Nuestra solidaridad con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y el resto de los presentes en la Cena de Corresponsales. La violencia política nunca es una opción", expresaron.
Hace 2 horas
El bloque de poder que apura un plan B para despedir a Milei
La reunión de Macri y Rocca es parte de un movimiento más grande que da por finalizada la aventura libertaria. Convergen la conspiración del establishment con la temperatura social y el derrumbe de las expectativas. Los bancos avisan que no hay más crédito para la clase media y en los barrios los que prestan son los narcos. Peter Thiel, entre el tecnocesarismo y el marketing catastrofista.
Anfitrión de lujo, a Paolo Rocca le gusta abrir la puerta de su casa con el delantal puesto. El dueño de la multinacional Techint es amante de las pastas y recibe a sus comensales con pose de que tiene las manos en la masa. Entrar en la mansión que el heredero del imperio Rocca tiene en Martinez, dicen los agasajados, alcanza para advertir que detrás del magnate y líder industrial hay varios cocineros que hacen el trabajo por él.
Hace 3 horas
La economía de Milei dejará una Argentina rota
La apertura importadora, el atraso cambiario y el ajuste fiscal configuran una economía con pocos ganadores: finanzas, commodities e importadores de bienes finales. La velocidad de destrucción es inédita en comparación con otros planes de ajuste aplicados en Argentina.
El riesgo político que Milei asume conscientemente es que el hundimiento de gran parte de la economía puede provocar un caos social. Imagen: ChatGPT.
Locales comerciales de rubros diversos y unidades productivas de varios sectores reducen su actividad o directamente cierran. La velocidad de destrucción en este ciclo político es impactante. La debacle es de intensidad superior a la registrada, con una política económica similar, en la dictadura, el menemismo y el macrismo.
Hace 11 horas
La economía de Milei dejará una Argentina rota
La apertura importadora, el atraso cambiario y el ajuste fiscal configuran una economía con pocos ganadores: finanzas, commodities e importadores de bienes finales. La velocidad de destrucción es inédita en comparación con otros planes de ajuste aplicados en Argentina.
El riesgo político que Milei asume conscientemente es que el hundimiento de gran parte de la economía puede provocar un caos social. Imagen: ChatGPT.
Hace 11 horas
El bloque de poder que apura un plan B para despedir a Milei
La reunión de Macri y Rocca es parte de un movimiento más grande que da por finalizada la aventura libertaria. Convergen la conspiración del establishment con la temperatura social y el derrumbe de las expectativas. Los bancos avisan que no hay más crédito para la clase media y en los barrios los que prestan son los narcos. Peter Thiel, entre el tecnocesarismo y el marketing catastrofista.
Hace 13 horas
Peter Thiel, profeta del mileismo sin Milei
Ahora que la ayuda de Trump quedó demasiado lejos, aparece Peter Thiel, cuyos servicios incluyen desde la vigilancia masiva hasta el acceso a una extraordinaria maquinaria de manipulación electoral
Hace 15 horas
Exclusivo: los detalles secretos del acuerdo entre Milei y Lewis por Lago Escondido
El Destape accedió al acuerdo de conciliación firmado entre Lewis y la administración Milei para ponerle fin a un litigio iniciado por el Estado en 2023. El favor político hacia el empresario británico se explica por los negocios energéticos de Lewis. La connivencia del Gobernador Alberto Weretilneck en la firma del acuerdo.
Hace 15 horas
El modelo no se mancha
A un año y medio de las elecciones presidenciales, cuáles serían las reconfiguraciones políticas que pedirá el círculo rojo en medio del desánimo social, el deterioro del mercado interno y la caída de la imagen del gobierno de Milei.
Hace 16 horas
Milei no habla con Caputo y Peter Thiel espera tierra arrasada
El Presidente atraviesa el peor momento de su Gobierno. No se habla con su ministro de Economía, que está enfrentado con Karina Milei. Además, el Presidente está enfurecido contra los dueños de los medios de comuniación porque no echan a periodistas díscolos.
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Cómo avanzan las causas que preocupan al Gordo Dan y su séquito
Al menos 5 causas tramitan en la justicia porteña y comprometen a Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y su entorno. Las indagatorias que se avecinan. Qué delitos se investigan. El ataque a la fiscal porteña Celsa Ramírez en el marco del caso “Pareja”. Y el impacto en la interna libertaria.
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Adorni gana tiempo: extendieron los plazos para presentar declaraciones juradas
La OA prorrogó hasta fines de julio la presentación de las declaraciones juradas 2025 de funcionarios nacionales. La decisión coincide con el avance de la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.
Hace 19 horas
Cierra Nissan Argentina: dejará de fabricar autos en el país y empezará a importar
En su mejor momento llegó a producir hasta 25.000 pick-up anuales. Es la segunda automotriz que anuncia su retiro del país en poco más de un año: Mercedes Benz se fue en febrero de 2025.
Hace 23 horas
"Rompen familias": dramas cotidianos tras la cortina de humo económico que vende Milei
El deterioro del consumo, la caída del salario real y el avance del desempleo exponen el impacto del modelo económico en la vida cotidiana y erosionan la sustentabilidad polìtica del gobierno de Javier Milei. Testimonios de la crisis.
09:48 | 25/04/2026
Nueva agresión de Milei a la prensa: "Basuras inmundas"
El presidente insistió en que el canal TN cometió "un delito", luego de la acusación de supuesto "espionaje" en la Casa Rosada, por un informe con imagenes grabadas con un lente con cámara.
21:49 | 24/04/2026
Tolosa Paz visitó Jujuy y llamó a “construir un peronismo grande"
La diputada nacional de Unión por la Patria mantuvo una agenda de actividades con dirigentes peronistas del norte. Convocó a construir un peronismo "grande, competitivo y para eso debemos discutir las ideas”.
18:21 | 24/04/2026
El Gobierno le contestó al Reino Unido: "Las Malvinas son argentinas"
Un informe del Pentágono reveló que Estados Unidos dejaría de apoyar a los británicos en Malvinas tras su nulo acompañamiento en la guerra contra Irán. El Reino Unido salió ratificar su soberanía y el Gobierno argentino respondió.
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Una cadena de electrodomésticos cerró una histórica sucursal del interior
El local tenía más de 20 años de historia y se suma a la larga lista de comercios que bajaron sus persianas.
Cerró un histórico local de electrodomésticos.