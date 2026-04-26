El gobierno de Milei se solidarizó con Trump tras el ataque

"Un hombre armado entró a uno de los eventos más televisados del planeta, con mayor proporción de cámaras por metro cuadrado del mundo, donde estaba el Presidente Donald J. Trump, que tiene la unidad de protección armada más profesional de la tierra, y la agencia de inteligencia con mayor presupuesto y tecnología de la historia, para intentar matarlo", sostuvo Santiago Caputo en su cuenta de X.

"Fue abatido a pocos metros de donde se encontraba Trump. Lo menciono para que lo recuerden todos los pelotudos locales que creen que la seguridad nacional, el cuidado de las fronteras, la inversión en defensa, inteligencia, ciberseguridad e infraestructura crítica son caprichos burgueses", agregó en el posteo que fue compartido por Javier Milei.

