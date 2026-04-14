Municipales de Jujuy convocaron a una marcha contra las políticas de Sadir: "Hambrear al trabajador"

En medio del ajuste del gobernador Carlos Sadir a los trabajadores, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de la provincia de Jujuy realizará una nueva jornada de protesta este miércoles en rechazo a las políticas salariales y en reclamo de mejoras laborales para el sector.

La concentración está prevista para las 18 horas en Plaza Belgrano, donde empleados municipales de distintos puntos del territorio jujeño se reunirán para visibilizar su situación y exigir respuestas a las autoridades. Desde el gremio señalaron que la medida se enmarca en el rechazo al decreto N° 5084, al que califican como “una herramienta del gobierno para hambrear al trabajador municipal”, en un contexto que describen como crítico para la pulverización del poder adquisitivo.

Entre los principales reclamos, el SEOM exige la inmediata reapertura de paritarias, al considerar que los salarios actuales se encuentran entre los más bajos de la región del NOA. En ese sentido, plantean la necesidad de un aumento salarial acorde a la Canasta Básica Total, que estiman en 1.400.000 pesos.

Según detalló el medio Somos Jujuy, el sindicato demanda el blanqueo salarial, el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y la reincorporación de empleados despedidos en el interior de la provincia. Otro de los puntos del petitorio incluye el reconocimiento de la trayectoria laboral, con el pedido de categoría máxima para trabajadores mayores de 50 y 55 años, además de la implementación de un boleto obrero municipal para aliviar el impacto del costo de transporte.

Docentes de Jujuy salieron a las calles en rechazo a los sueldos de pobreza de Sadir

La semana pasada, los maestros realizaron un paro de 48 horas con movilización en rechazo a los sueldos de pobreza que perciben y contra los recortes "desmesurados y violentos" que dispuso el Ejecutivo provincial. La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, explicó los motivos de la medida y solicitó que este mes "haya un nuevo ofrecimiento acorde a la canasta básica".

En una conferencia de prensa, Sosa aseguró que los docentes están "en una situación intolerante". En ese sentido, reafirmó que es "un reclamo contundente al gobierno de la provincia para que devuelva el descuento de una huelga nacional convocada por todas las centrales laborales”.

El gobernador Sadir había declarado que la mesa paritaria estaba abierta, por lo que no comprendía la decisión del gremio de parar. "Había una mesa técnica que se está hablando y negociando, y en el medio de eso. hacen paro, parece que no es lo correcto", declaró a medios locales.

Con la materialización de esa promesa de ajuste sobre los haberes de marzo, autoridades del Cedems expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un incumplimiento e iniciaron con la medida de fuerza este lunes. Sosa señaló que el gremio pudo constatar la aplicación de los descuentos y remarcó que los mismos corresponden a una jornada de huelga en adhesión a una medida de fuerza nacional. "Podemos acreditar que hubo descuentos. Fue por el día de huelga al que adherimos contra la reforma laboral. La única promesa que cumplió el Gobierno provincial fue descontar y castigar a los docentes", cuestionó en declaraciones para El Tribuno de Jujuy.

Entre los reclamos del sector se encuentran una recomposición salarial, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la situación crítica. Asimismo, se sumaron planteos vinculados al costo de los abonos de transporte, otro de los puntos que impacta en la economía de los docentes.