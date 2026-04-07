Docentes de Jujuy copan las calles contra en rechazo a los sueldos de pobreza de Sadir

Cedems encabezó el paro de este martes en distintos puntos de la provincia. (Foto: Todo Jujuy).

La desidia del gobernador Carlos Sadir calienta las calles de Jujuy. Los maestros realizan un paro de 48 horas con movilización en rechazo a los sueldos de pobreza que perciben y contra los recortes "desmesurados y violentos" que dispuso el Ejecutivo provincial. La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, explicó los motivos de la medida y solicitó que este mes "haya un nuevo ofrecimiento acorde a la canasta básica".

En una conferencia de prensa, Sosa aseguró que los docentes están "en una situación intolerante". En ese sentido, reafirmó que es "un reclamo contundente al gobierno de la provincia para que devuelva el descuento de una huelga nacional convocada por todas las centrales laborales”.

El gobernador Sadir había declarado que la mesa paritaria estaba abierta, por lo que no comprendía la decisión del gremio de parar. "Había una mesa técnica que se está hablando y negociando, y en el medio de eso. hacen paro, parece que no es lo correcto", declaró a medios locales.

Con la materialización de esa promesa de ajuste sobre los haberes de marzo, autoridades del Cedems expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un incumplimiento e iniciaron con la medida de fuerza este lunes. Sosa señaló que el gremio pudo constatar la aplicación de los descuentos y remarcó que los mismos corresponden a una jornada de huelga en adhesión a una medida de fuerza nacional. "Podemos acreditar que hubo descuentos. Fue por el día de huelga al que adherimos contra la reforma laboral. La única promesa que cumplió el Gobierno provincial fue descontar y castigar a los docentes", cuestionó en declaraciones para El Tribuno de Jujuy.

Entre los reclamos del sector se encuentran una recomposición salarial, mejoras laborales y respuestas concretas frente a la situación crítica. Asimismo, se sumaron planteos vinculados al costo de los abonos de transporte, otro de los puntos que impacta en la economía de los docentes.

Conflicto docente: el paro de docentes de este lunes se sintió con fuerza en las escuelas

A pesar de las maniobras del gobierno de Sadir, este lunes la docencia de nivel inicial y primario comenzaron el paro con más del 60% de acatamiento, reclamando por salarios.Pese a la campaña oficial durante el fin de semana, que buscó meter miedo señalando la supuesta “ilegalidad” de la medida, los reclamos se hicieron sentir con fuerza en las escuelas.

La docente Martina Montoya denunció que el Gobierno de Sadir, a través de Dirección de Educación primaria, supervisores, directivos y vicedirectivos “están operando para vulnerar un derecho constitucional, un derecho laboral, un derecho sindical, el derecho a la huelga, amenazando, hostigando a los docentes para que tengan miedo”. Según informó el medio Todo Jujuy, la docente aclaró que no existe ninguna resolución que indique sobre la imposibilidad de realizar la medida de fuerza.

Desde la agrupación 9 de Abril señalaron: “La conducción legítima de ADEP es la Lista 5 Naranja, que ganó las elecciones con el voto de la docencia. Lo que sostiene el gobierno es una junta provisoria fraudulenta. Esa fuerza se tiene que redoblar mañana en el paro conjunto de ADEP y Cedems y la movilización. Hay fuerzas para profundizar el plan de lucha. Las centrales sindicales deberían denunciar las amenazas del gobierno y ponerse a la cabeza de un plan de lucha unificado".