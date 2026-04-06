Goolsbee y Hammack de la Fed afirman que la inflación está en "nivel naranja", o incluso peor

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, se dirige a The ECNY en Nueva York

​La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y su par de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, consideran ‌que la inflación es un ‌problema mucho más grave que el empleo, lo que subraya su apoyo a una política monetaria más restrictiva en lugar de más flexible.

Sus comentarios se dieron en momentos en que la guerra con Irán ejerce una presión al alza sobre los precios de la energía y el mercado laboral sigue estancado.

En una entrevista conjunta para el podcast The ​Indicator de Planet Money, ⁠se les pidió que ambos ofrecieran sus valoraciones económicas utilizando una ‌escala de cuatro colores, desde el rojo de "la casa ⁠está en llamas" hasta el verde de "todo ⁠va de maravilla".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Al menos naranja. La cosa no ha ido muy bien", dijo Goolsbee sobre las perspectivas de inflación en medio del aumento de ⁠los precios de la gasolina.

"Era optimista y pensaba que volveríamos a ​la senda del 2% de inflación, pero últimamente ‌estamos pasando del naranja al rojo (...) Teníamos ‌aranceles que aumentaban los precios, se suponía que iban a desaparecer, ⁠pero no fue así, y ahora se suma otra crisis de estanflación (...) Es un momento preocupante".

Hammack también dijo que le preocupa la inflación que, según señala, lleva cinco años por encima del objetivo y ​se ha mantenido "básicamente ‌estancada" durante los dos últimos. "Definitivamente está en el naranja más brillante, el más vivo", remarcó.

La entrevista se grabó el miércoles, dos días antes de que el informe de empleo de marzo del Departamento de Trabajo mostrara el mayor aumento mensual ⁠de la nómina desde que Donald Trump iniciara su segundo mandato presidencial. La tasa de desempleo cayó al 4,3%, principalmente porque un gran número de trabajadores abandonó la población activa.

"Para mí, el mejor indicador es realmente la tasa de desempleo", dijo Hammack, y actualmente se sitúa justo donde ella estima que debería estar el pleno empleo.

Mientras tanto, el sistema financiero —a pesar de las ‌bajas en el mercado bursátil desde el inicio de la guerra con Irán— está "en general en verde", y la economía, desde el punto de vista de la estabilidad financiera, se encuentra en una buena situación, afirmó Hammack.

Goolsbee se mostró más cauteloso en ambos frentes, otorgando al mercado laboral una ‌calificación de "amarillo" debido a su situación de baja contratación y bajos despidos, lo que, en su opinión, se explica en gran medida por la continua incertidumbre.

En ‌cuanto al sistema ⁠financiero, dijo que está satisfecho con los sistemas de pago, pero "un poco más preocupado" por los precios de los ​activos. "Parece que hay mucha efervescencia", afirmó, y no está claro si se debe a la productividad o si se trata de una burbuja a punto de estallar.

Con información de Reuters