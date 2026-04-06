Una tienda oficial bajó hasta $900.000 el precio de sus celulares: cómo aprovecharlo

La baja de precios en celulares en Argentina empezó a hacerse visible en algunas tiendas oficiales.

La baja de precios en celulares en Argentina empezó a hacerse visible en algunas tiendas oficiales, con descuentos que llegan hasta los $900.000 en modelos premium. Sin embargo, el fenómeno no es uniforme y responde a varios factores del mercado, desde cambios impositivos hasta la renovación de líneas de productos.

Según un relevamiento publicado por iProfesional, una operadora redujo de forma significativa los valores entre enero y marzo de 2026. El caso más llamativo es el del Samsung Galaxy S25 Ultra (512 GB), que pasó de $3.299.999 a $2.399.999, marcando una baja de $900.000 en apenas dos meses y medio.

Fuertes descuentos en gama alta

El ajuste más importante se dio en los celulares de alta gama, especialmente dentro del ecosistema de Samsung. Además del S25 Ultra, otros modelos también registraron caídas importantes:

Galaxy S25 Ultra 256 GB: -$760.000

256 GB: -$760.000 Galaxy S25 Plus 512 GB: -$740.000

512 GB: -$740.000 Galaxy S25 256 GB: -$600.000

Este comportamiento responde, en parte, a la llegada de la nueva generación Galaxy S26, que empuja a liquidar stock anterior con precios más agresivos.

El caso más llamativo es el del Samsung Galaxy S25 Ultra

También bajó la gama media

Aunque en menor medida, la reducción de precios también alcanzó a equipos más accesibles. Por ejemplo, el Motorola Moto G75 bajó $140.000, mientras que el Galaxy A15 redujo su precio en $40.000.

Esto muestra que el ajuste no fue parejo: algunos modelos tuvieron recortes fuertes, mientras que otros apenas se movieron.

Un dato clave para entender el mercado es que los iPhone no registraron bajas en este período. Esto rompe con la idea de una caída generalizada de precios y confirma que las oportunidades están concentradas en marcas específicas.

Qué explica la baja de precios

Hay dos factores principales detrás de este fenómeno. Por un lado, la quita de aranceles a la importación de celulares en Argentina, que comenzó a impactar gradualmente en los precios. Por otro, la dinámica propia del sector tecnológico: cuando se lanza una nueva generación, la anterior baja para seguir siendo competitiva.

En síntesis, si bien hay ofertas atractivas —sobre todo en Samsung y Motorola—, el mercado sigue mostrando una baja selectiva. No todos los celulares están más baratos, pero sí hay oportunidades concretas para quienes buscan renovar equipo en 2026.