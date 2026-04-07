Giralt se cansó de las críticas de los hinchas de River y habló

El relator pidió la palabra antes del partido entre River y Belgrano para dejarle un importante mensaje a los hinchas.

Es bastante común apreciar en las redes sociales que los hinchas tomen cualquier pretexto para descargar su fastidio y frustraciones cuando su equipo no logra conseguir el resultado que esperaban. Algo que provocó que la dupla de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky sea blanco de varias críticas, debido a que se los señaló de llevar a cabo un comentario y relato de manera parcial en determinadas transmisiones.

“Yo estoy muy feliz de hacer este laburo; hace más de 20 años que trabajamos juntos con Juan Pablo en un montón de circunstancias de nuestra vida, días felices y otros no tanto. Lo hacemos con mucha pasión y mucho profesionalismo, dejando absolutamente todo, con una intachable honestidad intelectual”, expresó el relator de los 90 minutos del encuentro que River y Belgrano de Córdoba protagonizaron en el campo de juego del Monumental. La previa del mismo fue utilizada para realizar un importante descargo.

Este comentario es producto de que los hinchas del “Millonario” comenzaron a pedirles a los dirigentes que hagan un repaso del servicio dado durante la transmisión y que ambos profesionales no estén más presentes en los partidos. Las quejas nacieron tras el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, debido a que en una de las intervenciones del VAR se decidió no validar un tanto que podría haber cambiado de gran manera el futuro deportivo del equipo de Eduardo Coudet. La dupla consideró que el gol había sido mal anulado y por ende se había beneficiado al "Millonario".

“Este trabajo, este lugar, es sagrado. Respetamos esto como nada. Ustedes podrán estar de acuerdo a veces con nuestras apreciaciones, estar a favor, en contra, coincidir o no...en definitiva, es fútbol y son apreciaciones, pero respetamos profundamente esta profesión. Nunca lo vi a Juan Pablo Varsky llegar a una transmisión sin tener la mínima preparación indispensable para hacer un partido de fútbol. Lo juro por mis hijos. Una carrera intachable de un compañero de fierro”, señaló.

Por otro lado, los hinchas se hicieron eco de las palabras de Pablo Giratl y rápidamente respondieron en las redes sociales. Lo que señalaron es que no se pone en duda que sepan hacer su trabajo, sino que no quieren escuchar un relato que hace "comentarios tendenciosos contra River”. En resumen, la queja nace por una falta de neutralidad. Las cuales no se volvieron a escuchar después de la victoria frente a Belgrano. Algo que sí había sucedido con el mismo marcador, pero ante Estudiantes de Río Cuarto.

“¿Nos vamos a equivocar? Nos equivocamos. ¿Nos seguiremos equivocando? Nos seguiremos equivocando, pero tenemos pasión por lo que hacemos: no importa si es nuestro cumpleaños, si nos pasan cosas, si estamos bien o mal. Venimos a dejar todo en cada transmisión y lo hacemos con absoluta honestidad para todos ustedes", concluyó el relator.

Ya son varios los DT removidos en 12 fechas

El fútbol argentino vive a una enorme velocidad en donde los resultados están por encima del proyecto deportivo que se pretende lograr. En el vigente Torneo Apertura se desprende que, en 12 fechas, ya son varios los entrenadores que fueron removidos de sus cargos porque los directivos, empujados por los hinchas, entendieron que es momento de comenzar un nuevo ciclo que permita renovar la confianza y mejorar el estado de ánimo de los jugadores

Fernando Zaniratto - Gimnasia

Gustavo Benítez - Deportivo Riestra

Ariel Broggi - Gimnasia de Mendoza

Damián Ayude - San Lorenzo

Guillermo Farré - Aldosivi

Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto

Hugo Colace - Atlético Tucumán

Marcelo Gallardo - River Plate.

“Hoy me invade una tristeza inexplicable; me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento; nunca me saqué la responsabilidad de estos últimos malos partidos. Pero si ganábamos ayer, éramos unos fenómenos y nos metíamos en éxitos. ¿Este es el proceso a mediano/largo plazo del que tanto hablaron?”, expresó el exentrenador de Gimnasia en su cuenta de Instagram. Uno que podría ser reemplazado por Omar De Felippe, que ya está en negociaciones.