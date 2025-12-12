Pablo Giralt estará en Masterchef.

La cocina más famosa del país suma una figura inesperada para una gala especial. Este jueves 11 de diciembre, MasterChef Celebrity recibirá como invitado a Pablo Giralt, uno de los relatores más reconocidos del periodismo deportivo argentino, cuya presencia promete una edición cargada de emoción y humor.

Aunque su rostro es familiar para los fanáticos del fútbol, muchos espectadores del reality gastronómico quizás no conocen en detalle su trayectoria. Por eso, su participación generó curiosidad y numerosas reacciones en redes sociales.

¿Quién es Pablo Giralt?

Pablo Giralt es un periodista, conductor y relator deportivo con más de dos décadas de carrera. Su voz se convirtió en una de las más distintivas de las transmisiones futbolísticas en la Argentina y Latinoamérica. Comenzó en medios gráficos y radiales, pero alcanzó gran popularidad en televisión, especialmente en canales deportivos de alcance regional.

Ha relatado mundiales, eliminatorias, Copas América, Champions League, Libertadores y Sudamericana, y es reconocido por un estilo emotivo que combina intensidad, respeto y una fuerte conexión con los momentos históricos del deporte.

Además de su labor como relator, Giralt condujo programas informativos y ciclos de entrevistas, consolidándose como una figura sólida dentro del periodismo multiformato. Su presencia profesional y su tono apasionado lo posicionaron como una de las voces más queridas del ambiente.

Su llegada a MasterChef Celebrity

La producción de MasterChef Celebrity decidió convocarlo para una gala temática especial que promete unir el universo de la cocina con el del relato deportivo. La idea es que Giralt narre los momentos más tensos y divertidos de la competencia, aportándole ritmo y emoción a una noche clave del certamen.

Pablo Giralt será uno de los jurados de Masterchef.

Su participación sigue la línea del programa, que cada temporada incorpora figuras de distintos ámbitos para sorprender a los participantes y generar situaciones insólitas que se vuelven virales.

Con su carisma y su capacidad para transformar cualquier situación en un relato épico, Pablo Giralt se prepara para dejar su sello en una de las cocinas más vistas de la televisión argentina. Este jueves, su voz será la protagonista de una edición que promete ser recordada.