Tiene menos de 1000 habitantes y es el pueblito más alto de Buenos Aires: la escapada ideal a 500 km de CABA

No es necesario irse tan lejos para disfrutar de unas vacaciones en Buenos Aires. Villa Ventana es una excelente opción. Se trata de un pueblito de tan solo 1000 habitantes y es conocido por ser el más alto de toda la provincia. Está ubicado en el partido de Tornquist y se encuentra a 500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El origen de Villa Ventana se remonta al año 1947 y, con el tiempo, se convirtió en un destino con sus propias particularidades. Es que alberga el punto más elevado de la provincia: el Cerro Tres Picos, con 1.239 metros sobre el nivel del mar.

Aunque el pueblo no alcanza esa altitud, sí está ubicado a 350 metros, lo que lo convierte oficialmente en el más alto del territorio bonaerense.

Villa Ventana no solo destaca por el Cerro Tres Picos, también posee calles súper arboladas ideales para realizar largas caminatas y disfrutar de la naturaleza. La ciudad cuenta con casas bajas, cabañas, hosterías y pequeños comercios, lo que la hace una gran opción para descansar del bullicio de Buenos Aires.

También se puede visitar el arroyo Belisario y el arroyo Las Piedras para aprovechar el sol y admirar el ecosistema natural. A pocos kilómetros se encuentra el Parque Provincial Ernesto Tornquist, uno de los imperdibles de la zona, reconocido por su riqueza natural y sus senderos que conectan con el paisaje serrano.

Finalmente, un sitio de visita casi obligatoria es el histórico Club Hotel de Villa Ventana, un lugar abandonado y repleto de relatos misteriosos. Perfecto para recorrer y sacar fotografías.

¿Cómo llegar a Villa Ventana?

Llegar al pueblito más alto de Buenos Aires es fácil. La Ruta Provincial 76 es la vía más utilizada, conectada directamente con la Ruta Provincial 72. Otra alternativa es la Ruta Nacional 33, que funciona como acceso complementario para quienes llegan desde distintos puntos del país.