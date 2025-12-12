En el marco del brote de sarampión que afecta a los Estados Unidos desde principios de este año, las autoridades sanitarias del estado de Carolina del Sur decretaron una cuarentena obligatoria para más de 250 personas afectadas por la enfermedad, que se propaga cada vez más rápido en todo el país. En apenas dos meses, más de 111 personas en ese estado contrajeron el virus. En Argentina, mientras tanto, quedaron recientemente bajo monitoreo 98 personas por alerta sanitaria, en medio de una fuerte campaña antivacunas.

Estados Unidos enfrenta el brote de sarampión más importante de los últimos 25 años, después de haber abolido definitivamente la enfermedad en el año 2.000, tras regularizar la obligatoriedad de la vacunación infantil en edad de prescolar. Justamente, autoridades sanitarias argentinas confirmaron esta semana también que desplegaron un operativo especial para los contactos estrechos de una familia entera, sin vacunar, que ingresó a Argentina proveniente de Bolivia el 14 de noviembre. El fin de semana se confirmó otro caso también en Entre Ríos, bajo la lupa de los especialistas. El niño en cuestión, de dos años, tampoco estaba vacunado.

Mientras en Argentina se reafirma la importancia de completar los esquemas de vacunación para evitar contagios masivos, en Estados Unidos el brote ya es un hecho. Entre los afectados en Carolina del Sur hay estudiantes de nueve escuelas primarias, secundarias y preparatorias de la zona, todas ellas en cuarentena, algunas por segunda vez desde que comenzó el brote en octubre. “Nos enfrentamos a una transmisión continua que anticipamos que continuará durante muchas semanas más, al menos en nuestro estado”, explicó la doctora Linda Bell, epidemióloga estatal.

Mientras tanto, en los estados vecinos de Arizona y Utah, el brote se disparó desde agosto. En Arizona, condado de Mohave, hubo 172 casos, mientras que en Utah se reportaron 82, según el Departamento de Salud del estado. Las ciudades fronterizas de Colorado City y Hildale, la primera en la frontera del lado de Arizona y la segunda en Utah, son las más afectadas.

Canadá y Estados Unidos, al borde de declarar la emergencia endémica y perder la condición de países libres de la enfermedad

Estados Unidos no es el único país en problemas por el sarampión. El mes pasado, Canadá perdió la condecoración que lo proclamaba como país libre de sarampión, dado que desde el 2024 enfrenta un importante brote que afecta a buena parte del país. Hoy por hoy, Estados Unidos también corre el riesgo de perder esa condición. Para que eso pase, la enfermedad debería propagarse continuamente durante un año, en distintos puntos del país. Actualmente los brotes más importantes son en Utah, Arizona y Carolina del Sur, aunque también hay otros brotes importantes en Texas, Nuevo México y Oklahoma, que en enero tuvieron alrededor de 900 enfermos en sólo esos tres estados.

Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todos los estados excepto ocho tuvieron reportes de sarampión. Hasta el momento hubo tres fallecidos por el virus. Dos de ellos eran niños en edad escolar de Texas.

Chile emitió una alerta epidemiológica por el aumento de sarampión en Argentina

A principios de mes, la vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, confirmó que se activó la alerta epidemiológica a raíz del aumento de casos de sarampión en Argentina, medida que busca prevenir el reingreso de la enfermedad a su territorio. La funcionaria subrayó que la situación sanitaria en nuestro país, marcada por la fuerte caída en la cobertura de vacunación, obliga a reforzar los controles frente a la inminente llegada del verano y el incremento del turismo trasandino.

En su mensaje oficial, Vallejo destacó: “Hicimos un llamado a la toma de conciencia sobre la vacunación y hemos establecido una alerta epidemiológica”, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar la circulación de discursos que desalientan la inmunización.