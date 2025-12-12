El sueldo necesario para acceder a un crédito hipotecario UVA en diciembre 2025

Cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario UVA en diciembre.

Las líneas de crédito hipotecario UVA volvieron al mercado argentino a fines de 2024, pero la principal dificultad para quienes buscan un préstamo para su casa sigue siendo demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota mensual. La gran incógnita que enfrentan muchos argentinos es: ¿cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario en diciembre del 2025? La respuesta no es sencilla, dado que el contexto económico y financiero actual se volvió más exigente y complejo.

En los últimos meses, la subida del dólar impactó directamente en el valor de los inmuebles medidos en pesos. Por ejemplo, en junio, con un dólar a $1200, $100 millones equivalían a unos US$83.300, mientras que ahora, con el dólar a $1450, esa misma suma representa apenas US$68.965. Esto encareció el precio en moneda local y complicó el acceso.

Además, las tasas de interés bancarias subieron y los bancos endurecieron sus criterios de scoring crediticio. Algunos ya fijaron su tasa nominal anual (TNA) en un 17%, la más alta hasta ahora. El Banco Nación, aunque mantiene una tasa más baja del 6%, también elevó sus exigencias crediticias, requiriendo perfiles casi perfectos para aprobar créditos.

Según los expertos, subir el scoring a un nivel tan alto, es una forma de dejar de dar créditos sin mover la tasa, lo que refleja el difícil momento que atraviesa el sistema financiero debido a la falta de fondos para préstamos a largo plazo, la incertidumbre económica y el riesgo país elevado.

Los bancos establecen ingresos mínimos para que los clientes puedan acceder a sus créditos hipotecarios UVA, pero hay un requisito indispensable: la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante o solicitantes. Esto significa que, aunque se cumpla el mínimo requerido, la cuota debe ser acorde a la capacidad de pago real.

Los ingresos que solicitan los bancos en diciembre del 2025

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.000.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.000.000 Banco Del Sol : solicita ingresos mínimos por $1.000.000

: solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.100.000

BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, $1.288.800, a la fecha. Pero, para la tasa preferencial que tienen del 8%, los ingresos mínimos son de $5.000.000

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, $1.288.800, a la fecha. Pero, para la tasa preferencial que tienen del 8%, los ingresos mínimos son de $5.000.000 Santander : $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $ 1.700.000 para no permanente

: $1.540.000 para compra de vivienda permanente y $ 1.700.000 para no permanente Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000