Juez ordena a Trump retirar de California a efectivos de la Guardia Nacional

En el marco del envío de efectivos de la Guardia Nacional que el presidente Donald Trump hizo en junio a California, con la excusa de atender conflictos con inmigrantes ilegales en la zona, el juez federal Charles Breyer falló en su contra y le ordenó retirar a esa fuerza del territorio californiano. Sin embargo la norma entrará en vigencia recién este lunes, dándole tiempo a la Casa Blanca para apelar.

En junio, los enfrentamientos entre agentes federales de inmigración y manifestantes que protestaban por la intensificación de las políticas migratorias derivaron en el envío de tropas. En una de esas protestas, los manifestantes arrojaron piedras contra vehículos de la Patrulla Fronteriza y un hombre fue detenido por lanzar un cóctel molotov. A partir de eso, el presidente Trump ordenó el despliegue de más de 4.000 efectivos enviados sin la aprobación del gobernador, lo cual generó un rechazo contundente en todo California, que acusó al mandatario de intentar utilizar fuerzas estatales como herramienta política para endurecer su agenda migratoria. Desde entonces, la decisión presidencial desató una batalla legal entre el Estado federal con el Gobierno nacional, quienes se defendieron con el argumento de que el objetivo real era proteger instalaciones federales.

Breyer, un juez federal nominado durante la presidencia de Bill Clinton, no ahorró críticas. En su resolución calificó como "impactante" que la administración argumentara que una decisión de este tipo estaba fuera del alcance judicial, y sostuvo que la afirmación de Washington "rozaba la tergiversación", dado que era injustificable tener tropas en la calle en un despliegue "extraordinario". Además subrayó que desde las fuerzas locales -el LAPD, el LASD y la Patrulla de Carreteras de California- habían gestionado las manifestaciones con capacidad suficiente, sin necesidad de recurrir a la Guardia Nacional.

Las reacciones a la resolución del juez Breyer

El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el fallo como una victoria institucional. "El presidente no es el rey", declaró, acusando al gobierno de Trump de jugar "juegos políticos" con fuerzas que, recordó, pertenecen al estado y no pueden ser federalizadas "cuando, donde y por el tiempo que quiera, sin justificación".

Bonta señaló además que para California, lo que estaba en juego no era solo un despliegue puntual, sino un intento de la administración republicana de crear "una fuerza policial nacional compuesta por tropas estatales", algo que contraviene la ley que limita el uso de fuerzas militares en asuntos internos. La demanda del Estado también denunció que Trump buscaba utilizar efectivos californianos en otros estados gobernados por demócratas, como Oregón e Illinois.

Breyer ya había dictado previamente medidas para frenar el despliegue, pero esas decisiones fueron pausadas por tribunales de apelación. Ahora, con este nuevo fallo, el juez volvió a concluir que la administración violó la ley al extender y justificar el envío de tropas.